為高雄注入強心針！信義房屋看好輝達落腳：就業人口將推動城市發展

AI熱，輝達與鴻海宣布在高雄軟體園區建置先進算力中心，讓高雄人十分振奮，信義房屋專家表示，輝達落腳高雄，加速高雄的產業升級，也帶來科技業人口紅利，也為高雄軟體園區所在的亞洲新灣區周邊房市帶來發展動能。

信義房屋高三區協理周清源表示，輝達落腳高雄的消息，振奮了高雄人，也給高雄城市發展注入了強心針，原因在於過去高雄市政府談從台南到高雄的半導體科技S廊道，前陣子楠梓有台積電建廠、現在亞洲新灣有AI軟體園區發展，對於高雄經濟發展、招商、人口結構都有顯著的進步。

周清源表示，輝達與鴻海宣布在高雄軟體園區建置先進算力中心，將衍生相關產業鏈的職缺，包括大量的就業人口所產生的民生需求與居住需求，都推動城市的發展。

周清源表示，過去高雄給人重工業多的印象，包括中油、中船等工業，但其實近年來高雄已慢慢轉型為服務業佔6成的港口城市，亞洲新灣本就是高雄市政府重點規劃的重劃區，規劃高雄港旅運中心、流行音樂中心，而高雄軟體科學園區在近年就有科技業、商辦進駐。

年輕的工程師本身會有住房需求，在地發展落地深耕，周清源觀察，未來成家立業後，因為居住需求而衍生的食衣住行育樂行業都會進駐，不僅帶動商辦、住宅甚至店面需求。

信義房屋亞洲新灣店主任簡鴻智分析，輝達的消息面反映在房市上會有兩種情形，第一種情形是看好未來發展，賣方會有房價上漲的預期心理而惜售，買方則是看到房價持續上漲先觀望，而另一情形則是心態積極的買方開始來看屋並洽談。

簡鴻智表示，亞洲新灣區約已發展10年，大多是屋齡1~5年的大坪數豪宅，平均單價約40~50萬，平均總價4,000~5,000萬，少數有2~3房的小宅產品，供給稀少，單價約38~40萬。

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