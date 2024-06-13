純電跨界休旅登台！熱銷全球MG4旗艦版99.9萬、MG4 XPOWER 118.9萬

百萬級距純電跨界休旅閃亮登台！備受國內消費者高度關注的全新MG4跨界純電休旅於13日隆重上市，MG Taiwan正式公佈車系旗下雙動力車型建議售價，分別為MG4 EV旗艦版99.9萬元、MG4 XPOWER 118.9萬元，並同步自6月15日起進駐全台MG展示中心，目前預約賞車已經有7000多組。

自2022年6月全球首演以來，MG4陸續於歐洲及紐澳等主要汽車市場締造銷售佳績，同時2023年全球累積銷量一舉突破13萬輛大關，並獲得包括英國2023 UKCOTY Awards《年度最佳車款》、德國2024 GCOTY同級距《年度最佳車款》、澳洲2023 Gizmodo《年度最佳電動車款》和紐西蘭2023 DRIVEN Car Guide《年度最佳車款》等各大專業汽車媒體評鑑的殊榮肯定。

全新MG4是MG Taiwan繼HS和ZS車系後所推出的第三款新車，為品牌進一步建構起更完整的產品陣線，作為品牌旗下首部純電車款重磅力作，憑藉著先進電能技術、強悍越級動力表現、高規格極致安全防護、歐風科技簡約內裝設計及Level 2智慧駕駛輔助系統等豐富配備水準，MG4將以全方位產品實力搭配高性價比的優勢，強勢切入競爭激烈的CUV跨界休旅級距。

MG Taiwan總經理陳宗裕表示，全新MG4不僅是品牌旗下首部純電車款，更是台灣CUV級距市場唯一的滿配純電跨界休旅，它將肩負起創新領航者的重任，帶領MG品牌在台灣電動車市場開創嶄新格局，提供消費者最親民入手的百萬等級EV購車首選。

MG4擁有先進的動力系統與電能科技，採用後驅設定的MG4 EV旗艦版搭載永磁同步單馬達，擁有204ps與25.5kgm最大動力輸出；至於MG4 XPOWER則為AWD四輪驅動設定，配置整合領先業界的8層髮夾扁線繞線技術之永磁同步雙馬達，可爆發出435ps與61.2kgm的最大動力輸出，其強勁動能不僅提供0-100km/h 3.8秒加速反應，優異的性能表現除了媲美燃油車超跑等級，更是200萬元以下電動車市場性能之最。

MG4全車系另具備One Pedal 單踏板模式，只需透過單一踏板即可精準控制加速與減速，搭配擁有四段可調功能的動能回收系統，可隨時回收動能並持續為電池充電以延長續航里程，帶來更為出色的高效純電駕駛體驗。

MG4全車系均配置總容量為64kWh的三元鋰電池模組，最高續航里程部分MG4 EV旗艦版達到567公里、MG4 XPOWER則為491公里(NEDC能源效率測試數據)，以DC快速充電僅需26分鐘即可將電量從10%充至80%，充電五分鐘即可擁有100公里續航里程，同時全車系均支援V2L外接供電功能(原廠配件輸出電壓值為110V)，能夠符合日常電器使用所需。

這套鋰電池模組採用領先業界厚度僅110mm、創新的超薄躺式動力電池，除了經過5+1電池防護技術包括防水防塵、耐久性、溫度、電池健康度、穿刺以及特殊極端等嚴格測試，搭配整合獨家躺式電芯設計、高科技陶瓷阻燃材料隔熱板、自動洩壓防爆閥與BMS電池管理系統的熱失控管理機制，透過24小時全時監控系統隨時掌握電池狀況，確保日常行車使用及遭遇事故時具備更高的安全性。

為讓首波入主MG4車主輕鬆邁入純電生活，目前MG Taiwan除了針對可設置家用充電樁的車主提供專屬補貼優惠價，上市初期還推出輕鬆入主方案，以涵蓋達全台75%快慢充電網絡資源，讓車主購車時可選擇價值NT$10,000元充電儲值金至iCHARGING、YES!來電、U-POWER、EVOASIS、TAIL、EVALUE、NOODOE共7家充電營運商為愛車充電，其中iCHARGING另獨家提供四個月免費無限充電服務可供選擇，完整規劃內容輕鬆消弭MG4車主里程焦慮，無痛上手純電駕馭新體驗。

展望未來，MG Taiwan將持續提升顧客滿意度、維持透明化成交條件並戮力拓展全台經銷網絡，目前MG全台服務據點已翻倍成長到21間展示中心與21間服務廠規模，全力朝向2024年底達成全台30間以上展間與服務據點目標邁進。

MG4將於6月13日下午三點起全面展開官網線上訂車服務，並於6月15日起開放展間賞車與預約試乘服務，同時針對MG4 EV旗艦版提供包含雅典白、慕尼黑、馬德里灰、巴黎橙等四種車色供消費者選擇，至於MG4 XPOWER除了雅典白、慕尼黑、馬德里灰之外，另將提供消光銀石綠的專屬車色選擇。全新MG4全車系皆享有全車4年或12萬公里原廠保固，同時針對其所搭載的三元鋰電池提供8年或16萬公里原廠保固。

MG Taiwan敬邀所有嚮往EV人車新生活的車迷們即刻上網預約試乘或蒞臨全台展示中心鑑賞全新MG4純電跨界休旅，感受零油耗零廢氣排放的用車體驗。

車頭前方的高科技LED頭燈/日行燈、LED光劍式方向燈，搭配車頭正中大型MG廠徽和前保桿下方的AGS主動式進氣格柵，以及靈動車尾所涵蓋的上方鏤空雙幅擾流尾翼、天鵝座LED貫穿式尾燈組、後保桿類碳纖維後擾流和F1賽車後霧燈等前衛設計，同時全車系均標配18吋鋁圈，動感跑格氣息嶄露無遺。

融入歐風簡約設計的車艙內裝，採用兼顧實用性與便利性的分離懸浮式中控台，除了釋放充裕的置物空間、靈活運用不設限，正副駕駛可利用中央處作為通道輕鬆進出車輛，搭配淺顯易讀的儀表及包含常用按鍵的直覺操作介面，提供駕駛者極佳的使用就手度，而MG4除了擁有基本的363L後車廂載物空間外，透過行李廂底板下潛的空間擴增設計，讓容積可輕鬆提升至440L，加上後排座椅6/4分離椅背傾倒後，可創造出1165L的「大肚量」，靈活的空間機能配置可輕鬆滿足各式載物需求。

延續MG車款一貫的豐富配備一次到位的傳統，除了駕駛座前方7吋數位儀表提供完整行車資訊，設置中控台上方的10.25吋懸浮式影音主機，內建Apple CarPlay® 及 Android Auto™功能，並透過直覺化的操作介面充分整合音響/娛樂、空調、360∘環景影像輔助、充電管理、Drive Mode駕駛模式(Eco/Normal/Sport/Snow/Custom等五種模式切換)，以及MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統等多項功能，提供便利無虞的使用體驗。

MG4強大的智慧車聯網系統更具備遠端解鎖/上鎖、遠端空調控制、遠端加熱座椅、遠端尋車、遠端電池加熱、遠端預約充電等智慧控制功能，夏天時可預先開啟空調、冬天則可預熱座椅，不僅讓車主得以即時掌握車輛資訊，更打造上車即舒適之尊榮享受。其他舒適便利配備包括Alcantara麂皮(MG4 XPOWER)&皮質座椅、Qi手機無線充電座、旋鈕式電子排檔、EPB電子手煞車(附Auto Hold 智慧自動駐車功能)、駕駛座六向電動座椅(附雙前座加熱功能)、四向調整方向盤(附加熱功能)、全車6支高傳真揚聲器及28處便利置物空間，滿足所有用車需求並創造嶄新駕乘體驗。

「安全」始終是MG不變的堅持與承諾！在主動安全部分，MG4全車系同步標配高規格Level 2等級的主動安全科技，搭載先進的MG PILOT 2.0智慧駕駛輔助系統，完整涵蓋ACC智慧型全速域主動車距巡航控制系統(附Stop & Go)、ICA智慧巡航輔助系統、LKA車道保持輔助系統(含緊急車道保持)、LDP車道偏離輔助系統、LDW車道偏離警示系統、FCW前方防碰撞預警系統、AEB自動緊急煞車輔助系統、BSD盲點偵測系統、LCA車道變換輔助系統、RCTA後方盲區偵測系統、RCTB後方車流煞車輔助系統、DOW開門盲區警示系統、DAA疲勞駕駛警告、IHC遠近光燈自動調節系統，與SAS智能限速輔助系統等多項智慧駕駛輔助功能，再度以「安全滿配」之姿擘劃出MG在台全品牌車款皆標配Level 2智能駕駛輔助系統之豐富產品陣線。

被動安全部分除全車系標配六氣囊，MG4更在歐洲通過EURO NCAP撞擊測試的五星安全認證，其採用一體式的高剛性車身設計，搭配車頭的平推式三段防撞層及可折彎式副車架，提供更輕、更強、更安全的防護結構，同時針對動力電池精心設計了結合CTP(Cell To Pack)無模組電池包技術、高強度B柱及門檻電池防護結構，打造全方位的主被動安全防護機制，隨時隨地確保每一位乘客的人身安全。

MG4為品牌旗下首款搭載以電動車架構全新設計的MSP(Modular Scalable Platform) 模組化可擴增平台之車款，搭配長軸距設定實現空間運用最佳化，以車長4,287mm靈活車身尺碼，創造出2,705mm媲美SUV乘坐空間，其前後軸結構也較油改電車輛平台能夠額外釋放多達25%以上的電池空間，因此在相同軸距下擁有更大的電池空間以實現更長行駛里程。MSP模組化純電平台同時具備完美的50:50配重分佈比例與低重心優勢，進而增強轉彎或高速行駛時的操控穩定性。

中華車總經理陳昭文（右）、MG Taiwan總經理陳宗裕，宣布MG4 跨界純電休旅於今日隆重上市。黃淑惠/攝影 MG Taiwan總經理陳宗裕公佈車系旗下雙動力車型建議售價，分別為MG4 EV旗艦版99.9萬元、MG4 XPOWER 118.9萬。黃淑惠攝 百萬純電神車來了！MG4 ALL跨界純電休旅震撼上市。黃淑惠攝

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