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裕隆LUXGEN n⁷開放下訂 嚴陳莉蓮：讓國產電動車市場越來越熱鬧

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

裕隆（2201）集團旗下的中華車代理的MG品牌今天推出首款國產電動車MG4上市的同時，裕隆集團另一台熱銷國產純電休旅LUXGEN n⁷也在13日下午三點也正式開放線上預約試駕與下訂，不再限定只有首波參與預購的2.5萬會員才能購買，6月限時價 103.9 萬讓你滿電發。

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮表示，裕隆集團多品牌一起打拚國產電動車市場越來越熱鬧，讓消費者能有更多選擇，輕鬆入主純電未來。

裕隆集團表示，最熱門的國產純電休旅LUXGEN n⁷在今天下午三點要正式開放線上預約試駕與下訂，不再限定只有首波參與預購的2.5萬會員才能購買啦，想要輕鬆入主純電未來的你，這次千萬別再錯過，歡慶國產純電休旅LUXGEN n⁷蟬聯台灣電動車銷售冠軍，LUXGEN六月限時推出全新升級的，會員專屬價103.9萬不但大大降低原先純粹版109.9萬的入門定價，還新增 V2V 車對車充電功能以及多項熱門配件組合，讓你滿電發。

新世代純電休旅 n⁷以「純粹亮點」為核心設計語彙，外型延續 LUXGEN「以風塑形」的理念，不僅車身線條簡約時尚，搭配後驅配置、加速度隨呼隨至的純電動力系統，帶給您純電世代獨享的嶄新駕馭體驗，是國內同價格帶唯一具備純電動力之中大型SUV，擁有2,920mm 軸距的寬敞車室空間，搭載智慧駕駛輔助 ADAS Lv.2+、OTA 雲端更新、快充隨插即用以及讓你輕鬆車宿的V2L 車外供電露營模式等領先業界的功能與服務，此次伴隨的上市，全車系更全新升級搭載了「V2V 車對車供電功能」，已交車的車主，8月起也可以透過OTA的方式更新此功能，滿電特仕版另外在LUXGEN n⁷ 純粹版的基礎上，集結了最受首波車主歡迎的配件組合，包含：旅行式行動充電器 Plus、V2L車外供電轉接器、車載充電地圖；另外，納智捷作為台灣國產汽車自主品牌為了讓純電交通在台灣加速普及，我們也特別針對營業用車保固再升級為6年60萬公里（原為5年60萬公里），並將回溯回饋給已交車之營業用車車主，非營業用車車主亦享有8年16萬公里的安心保固，要讓每一位入主 LUXGEN n⁷ 的車主都能隨時滿電出發，輕鬆踏上每一趟純電之旅。

LUXGEN 6/13 15:00 起將開放一般大眾可憑身邊 LUXGEN 車主專屬的白金邀請碼，於線上繳交千元申請成為<尊榮會員>，讓您也能把握時機、限時入主最划算的n⁷滿電特仕版！若您是裕隆汽車之股東，可至裕隆汽車官方網站首頁專區領取股東專屬邀請碼，再至LUXGEN官網憑專屬邀請碼完成千元繳納後成為尊榮會員。

於此次成為LuxClub尊榮會員後，未來您也將享LUXGEN全車系優先試駕、預購之終身VIP特權，並將獲得1,000亮點，越早加入、禮遇越多，敬請把握。最後，LUXGEN為提供LuxClub會員更充沛的服務能量，持續加大投資，6月起於東部新增宜蘭、花蓮交車中心，期待邀請更多消費者一同邁向更環保、更智慧的純電移動未來。

嚴陳莉蓮 裕隆集團 電動車

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