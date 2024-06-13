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買氣再度熱到「黃紅燈」！建商不等了 5月北台灣預售爆1500億巨量

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市買氣急速轉熱。住展雜誌13日發布，北台灣5月推案量近1,500億元，年增192.9%，為近一年來單月最強，大幅成長的原因主要是去年同期仍在平均地權條例的陰霾，基期相對較低。另，代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」5月燈號轉為代表熱絡的黃紅燈。

住展風向球5月風向球，六大構成項目呈現「三升、三平」，走升的為預售屋推案量、新成屋戶數、待售建案個數，三平代表為議價率、來客組數、成交組數，整體分數為53.4分，比起3月同為黃紅燈的分數更高了。

來客數方面，熱度持續不減，指標建案平均一周來客每週約31組，平均成交組數每周約4.2組，維持前月高溫，相較過去來客組數都在20多組，成交組數至多3組明顯增多。住展雜誌發言人陳炳辰指出，買房話題發燒、市場資金充沛均令買氣不墜。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，5月北台灣供給面受到520檔期、先前遞延案量影響，激盪出量體，主力案包括百億元的新北市三重區「RiVER PARK」、70多億元三重區「甲山林市政官邸3號」、台北市中正區「全坤衡峰」，另有10多案也都有數十億元的量體，建商有意呼應買氣，態度打鐵趁熱，趁勝追擊，免於頻傳打房消息夜長夢多。

新成屋案亦被熱況帶動，推出300多戶量體，打破連續兩個月的百戶低量，其中桃園市楊梅區的「文生璞芯」、新北市板橋區的「榮群擎川」為指標，各推150戶與80戶量體，受惠新青安政策，也給足先建後售案建商的信心。

買氣上，5月待售案數降至1003案，月減23案，去化熱度可見一斑，北台灣各縣市一致順銷，又以新北市最佳，桃園市與新竹縣居次，三縣市本皆屬房市熱區，不少二線地段在比價效益下完美結案。

陳炳辰指出，買盤積極度高漲讓不少新案成功以不二價銷售，而且不論價碼高低，買方都已有高度認知，比方說近期就有開價、成交價來到區域新高案仍數個月就完銷，實價資訊揭露也不乏案例成交達標開價水位，議價幅度低，風向球數據平均議價空間在一成以內，分數保持與前月一致。

展望後況，陳炳辰指出，央行打房來勢洶洶，今年還有台北市中山區、文山區，與新北市三重區、中和區，以及桃園市大園區百億大案未進場，超過50億元未公開指標案則分布在台北市的萬華區、大同區，與新北市的板橋區、土城區，和桃園市中壢區、新竹市香山區，量體偏大風險愈高，得留意突有變數打亂買賣雙方腳步，是否由熱轉冷為接下來觀察重點。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

平均地權條例 建商 建案 房市 買氣

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