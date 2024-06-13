振興花東方案是否加碼？李孟諺：持續觀察滾動檢討
403花蓮地震重創當地觀光，交通部觀光署也針對此狀況推動相關的補助措施，對於目前實施狀況以及後續是否延長加碼，交通部長李孟諺13日表示，振興方案實施一周多，會持續觀察訂房率情況，做滾動式檢討。
李孟諺今日出席交通委員會進行業務報告及備詢。會中接受媒體採訪時提到，雖然6月1日起花蓮有一些振興住房補助，但端午連假因為天數較少，加上天氣不穩定，各地都有豪雨等狀況，另外，蘇花公路剛通沒多久，民眾可能對花蓮觀光還有一些疑慮，振興方案實施一周多，會持續觀察訂房率情況，做滾動式檢討。
觀光署長周永暉補充，補助申請狀況目前還在統計，預計2周統計一次，最新結果會在這周末出來，目前看起來團體申請沒有預期的多，自由行還需要統計。原先就預估7月效果會比較好，但地方希望6月上路，也配合地方期待提前實施，4月花蓮住宿少了3成，端午節受到假期天數影響少了5成。
至於是否考慮加碼花東住宿補助？李孟諺表示，會看訂房狀況衡量經費、有效措施來做調整。周永暉也說，還會在觀察，希望大家多到花蓮走走。
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