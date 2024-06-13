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振興花東方案是否加碼？李孟諺：持續觀察滾動檢討

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部長李孟諺。記者潘俊宏／攝影
交通部長李孟諺。記者潘俊宏／攝影

403花蓮地震重創當地觀光交通部觀光署也針對此狀況推動相關的補助措施，對於目前實施狀況以及後續是否延長加碼，交通部長李孟諺13日表示，振興方案實施一周多，會持續觀察訂房率情況，做滾動式檢討。

李孟諺今日出席交通委員會進行業務報告及備詢。會中接受媒體採訪時提到，雖然6月1日起花蓮有一些振興住房補助，但端午連假因為天數較少，加上天氣不穩定，各地都有豪雨等狀況，另外，蘇花公路剛通沒多久，民眾可能對花蓮觀光還有一些疑慮，振興方案實施一周多，會持續觀察訂房率情況，做滾動式檢討。

觀光署長周永暉補充，補助申請狀況目前還在統計，預計2周統計一次，最新結果會在這周末出來，目前看起來團體申請沒有預期的多，自由行還需要統計。原先就預估7月效果會比較好，但地方希望6月上路，也配合地方期待提前實施，4月花蓮住宿少了3成，端午節受到假期天數影響少了5成。

至於是否考慮加碼花東住宿補助？李孟諺表示，會看訂房狀況衡量經費、有效措施來做調整。周永暉也說，還會在觀察，希望大家多到花蓮走走。

交通部 周永暉 觀光

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