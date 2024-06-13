台肥與國際能源轉型基金簽備忘錄 鎖定低碳等合作
哥本哈根基礎建設基金（CIP）旗下能源轉型基金 （Energy TransitionFund, ETF）與台灣肥料公司今天宣布簽署合作備忘錄，針對多元電力轉換、低碳替代燃料、以及其他能源轉型領域展開合作。
哥本哈根基礎建設基金、台肥發布新聞稿指出，氫能及其衍伸低碳替代燃料將在全球能源轉型中發揮關鍵作用，尤其針對化工、鋼鐵、航運等難減排產業領域，提供商業規模低碳解方。
總統賴清德宣示啟動二次能源轉型，加速氫能發展，經濟部將打造「氫能區域中心」，並由國營企業帶頭進行技術驗證，以擴大產業、運輸及發電領域的氫能應用。
台肥公司是台灣最大的現代化肥料生產企業，在化工製造及原物料儲運擁有雄厚技術及設備為後盾。鑑於全球減碳趨勢與配合政府的2050淨零排放政策，台肥公司積極推動潔淨能源業務，此次與CIP的合作將涵蓋低碳替代燃料，包括低碳氫、低碳氨的在地生產、進口、儲放、運輸、應用等多個層面。
CIP能源轉型基金總額達30億歐元（約新台幣1055億元，是全球最大型專注於潔淨氫能及低碳替代燃料開發的基金。CIP在歐洲、美洲、澳洲、亞洲等地皆已有多項多元電力轉換（PTX）計畫部署，更於2023年歐洲氫能銀行（European Hydrogen Bank）首輪競標中贏得共4.8億歐元補助，占該輪總補助額2/3。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 趕在打房前先賣？5月北台灣推案爆大量
▪ 「人生被毀！」媽逼他用新青安無痛買房 半路殺出大學生害房貸優惠蒸發
▪ 新屋陽台縮水！台南減最多、這都最迷你不到2坪
▪ 萬物齊漲 建材業者苦喊：撐不住！ 這建商卻逆風指「房價多頭走勢將結束」
▪ 每7間就有1間！全台15坪以下小宅交易創新高
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言