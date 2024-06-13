台肥與國際能源轉型基金簽備忘錄 鎖定低碳等合作

哥本哈根基礎建設基金（CIP）旗下能源轉型基金 （Energy TransitionFund, ETF）與台灣肥料公司今天宣布簽署合作備忘錄，針對多元電力轉換、低碳替代燃料、以及其他能源轉型領域展開合作。

哥本哈根基礎建設基金、台肥發布新聞稿指出，氫能及其衍伸低碳替代燃料將在全球能源轉型中發揮關鍵作用，尤其針對化工、鋼鐵、航運等難減排產業領域，提供商業規模低碳解方。

總統賴清德宣示啟動二次能源轉型，加速氫能發展，經濟部將打造「氫能區域中心」，並由國營企業帶頭進行技術驗證，以擴大產業、運輸及發電領域的氫能應用。

台肥公司是台灣最大的現代化肥料生產企業，在化工製造及原物料儲運擁有雄厚技術及設備為後盾。鑑於全球減碳趨勢與配合政府的2050淨零排放政策，台肥公司積極推動潔淨能源業務，此次與CIP的合作將涵蓋低碳替代燃料，包括低碳氫、低碳氨的在地生產、進口、儲放、運輸、應用等多個層面。

CIP能源轉型基金總額達30億歐元（約新台幣1055億元，是全球最大型專注於潔淨氫能及低碳替代燃料開發的基金。CIP在歐洲、美洲、澳洲、亞洲等地皆已有多項多元電力轉換（PTX）計畫部署，更於2023年歐洲氫能銀行（European Hydrogen Bank）首輪競標中贏得共4.8億歐元補助，占該輪總補助額2/3。

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