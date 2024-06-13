慧洋-ky新辦公大樓動土 預計2028年底落成啟用
慧洋-ky（2637）董事長藍俊昇於13日親自率領各事業群與公司團隊舉辦集團總部大樓開工動土典禮，新大樓位於台北市大安區信義路四段與敦化南路二段交叉口西南側，土地面積1,089平方公尺，預計將打造地上18層、地下6層之鋼骨造商辦大樓，未來將做為集團營運總部，規劃2028年底正式落成啟用。
百世多麗投資開發於2015年底取得舊大樓與土地資產，慧洋則於2016年初董事會通過，由子公司慧洋國際參與百世多麗投資開發現金增資取得40%股權。
該大樓過去為「中華票券大樓」，經由都市更新計畫進行重建，考量該地段位於敦南金融商圈，除了做為集團總部使用以外，全棟將規劃作為高級商辦使用，冀以延續敦化南路金融辦公街區之商業機能。
慧洋不僅做為散裝航運龍頭，藍俊昇董事長亦多角化經營，跨足旅遊觀光等事業，由於該地段可直行抵達松山機場，位於台北市中心適合商務需求，看好未來可為敦南金融商辦區挹注全新的商業活力。
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