路易莎股東會／預計明年申請上市櫃 海內外多元拓展、再拚營收創高

台灣本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡（2758）13日召開股東會，未來將全力拓展海內外多元版圖，再拚營收新高峰，同時，推出雲端智能點餐、自動化製作設備等，提升門市消費體驗，迎戰嚴峻的缺工問題。之前撤件上櫃申請，俟組織擴大調整完成後，預計明年再重新申請上市櫃。

路易莎2023年營收23.66億元，EPS 6.28元；今年第1季營業收入5.71億元，EPS為1.5元，年成長率超過兩位數，未來要整合資源、動能續揚，推創新產品，擴大餐點市場，路易莎除了不斷研發咖啡創新產品，同時強力整合8座MES食品廠生產動能，發展旗下子品牌搶攻餐點的市場，成立新品牌「louisa bakery」麵包點心坊，及「傳承系列」部門等，進駐大學餐廳、提供多家知名餐飲品牌原物料、企業會議型餐點、大宗健康餐盒，也跨足與坐月子中心合作創意餐點等。

「初泰Pikul」今年榮獲泰國商業部頒發「泰精選」標章，除台北市信義區象山及南港軟體園區外，正在覓點擴展中。

路易莎「louisa bakery」麵包點心坊及旗下運動品牌「Self room」，計畫進駐台北市大巨蛋，將以嶄新的面貌讓大家看到不一樣的業態經營形式。「Self room」開創台灣第一個共享空間，盡情享受自我運動的場域，唯美的潮風設計，成為經營績效斐然的網紅名店。

路易莎海外布局，疫情後逐漸開花結果，新加坡首店成績亮眼，第二間門市位於地鐵雙線交會精華區商場 Junction 8，即將開幕，今年底準備陸續在印尼、埃及、大陸及美國等海外展店。

路易莎門市約560間（含籌備中），直營約180間，加盟約380間。疫情期間汰弱留強，採取精實策略，因此三年來店家數並沒有增加。大約70家早期開在巷弄的小店結束營業，卻開了40家優秀幹部內創的超越精品門市及30家校園門市，提升門市質感及效益。預計每年展店4、50家，持續發展軌道經濟，與高鐵、北捷、高捷拓展聯名門市等，建構在台發展網絡。

路易莎董事長黃銘賢表示，近年智慧科技正加速改變餐飲業的消費體驗，路易莎致力讓服務與製餐流程更直覺、更智能，「贏」戰多變市場，全新導入「雲端智能點餐 Self Order」，率先使用蘋果公司的「iPhone卡緊收」新功能，以輕巧的平板及手機作為電子觸控螢幕，搭配已推行多年手機點餐及多元支付，快速提升點餐及收銀效率，同時引進智能化製作設備，如自動奶泡機、自動填壓機等，大幅減少疫後缺工的人力負擔，提高餐點製作和營收管理效率，不僅優化了顧客的消費體驗，成功克服經營成本上升的壓力，要用科技再創營收高峰，邁向智慧咖啡廳新里程。 路易莎咖啡董事長黃銘賢，宣布海內外多元布局， 海內外多元拓展再拚營收創高。圖／業者提供

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