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晶華董事長潘思亮：基層結構性人力應用外籍移工來補足

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
晶華董事長潘思亮重申缺工是台灣結構性的問題，國內的人力應該要升級擔任主管級的工作，基層結構性人力應該用外籍移工來補足缺口。黃淑惠/攝影
晶華董事長潘思亮重申缺工是台灣結構性的問題，國內的人力應該要升級擔任主管級的工作，基層結構性人力應該用外籍移工來補足缺口。黃淑惠/攝影

晶華（2707）董事長潘思亮重申缺工是台灣結構性的問題，可以參考日本的開放移工的經驗，飯店基層房務人員、清潔人員都是國內年輕人不願意做的工作，國內的人力應該要升級擔任主管級的工作，基層結構性人力應該用外籍移工來補足缺口。

潘思亮分析，人力短缺問題已經是國內各行各業遇到困境，尤其是結構性缺工，盼開放移工紓解；現在的缺工最大的問題不是薪資，是人力減少，年輕人不願意做基層工作，所以缺工變成結構性問題，人力很難補足。

另外，看好全球跨國企業爭相來台灣投資，帶動這幾年國際商務會展商機強勁，台灣應該要扭轉外界印象，讓大家更了解台灣的是一個有文化的城市，吸引更多人來深度旅遊。

少子化、老年化人口結構問題，鄰近的日本也遇到這樣困境，在安倍政權權衡之後，決定開放引進大量移工，現在日本的移工約有200多萬人，這些移工支撐日本觀光產業急速發展，觀光產業也成為帶動疫後日本經濟復甦的重要產業。

潘思亮進一步表示，移工來台灣承擔的工作，都是國內年輕勞動力不想做的工作，可以讓這些台灣子弟人力全面升級往擔任幹部方向前進，把職涯升級，自然薪資就會跟著升級，這才是台灣該做的事，否則缺工將影響台灣短、中、長期的產業及形成國安問題。

國內觀光產業發展，潘思亮表示，現在的國內觀光只是恢復到過去情況，回到疫情前的狀況，相比國旅流失，台灣應該要爭取國際商務客來台，也希望吸引更多喜歡台灣的觀光客來進行深度旅遊，不要讓台灣的印象似乎只有晶片、高科技、夜市或是兩岸局勢危險等，台灣觀光也肩負外交責任，要讓多人認識台灣，台灣才會變得更安全。

其實，大陸客來不來台觀光，對於市區商務型的飯店影響不大，尤其台灣在疫情後，來自韓國、北美、歐洲、東南亞的旅客有很大的增加，兩岸的交流應該擴大商務性的往來，進一步吸引更多國際人才來台交流。

晶華股東會順利進行董事改選。黃淑惠/攝影
晶華股東會順利進行董事改選。黃淑惠/攝影

日本 移工 觀光

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