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揮別創業家兄弟 郭書齊、吳佩雯轉戰健康運動產業

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

森鉅科技材（8942）收購垂直電商創業家兄弟，創辦人郭書齊、吳佩雯夫妻12日也公布了新規劃。郭書齊公布夫妻兩人成立了「二零二四股份有限公司」，並買回先前創業家兄弟收購的饌元股權，與自己的新公司整合，未來新事業佈局在健康運動產業。

郭書齊昨日在臉書中發文，表示關注台灣健身市場領域的逐步成長，也從中看到運動健身品牌開始萌芽發展的市場機會。幾個月前，開始幫創業家（8477）引進新的經營者，並逐步協助其完成董事會改選與經營團隊交接，至此整件事情大概完成了前50%，後續夫妻成立二零二四股份有限公司，並正式買下創業家對於饌元公司的所有持有股份。

他表示，饌元在整體事業發展上成為二大領域，其一是品牌事業，Tryall就是旗下的高蛋白食品品牌，不僅上架在大家聽過的線上通路，走進大潤發、家樂福、全聯、寶雅、迪卡儂等實體通路，也都有機會直接看到Tryall的全系列商品，甚至在亞洲很多國家也都可以看到掛著Tryall品牌的商品。除了自有品牌之外，也剛拿下澳洲品牌Carman's(燕麥棒)的台灣市場獨家代理權，將引進更多營養、健康的運動蛋白相關品牌進入亞洲市場。

其二是通路事業發展，通路事業發展和品牌事業發展是各自獨立，通路事業的商品組合不只侷限自有商品，而是讓大家可以一次購足所有運動健身相關食品。未來通路事業發展也將不僅侷限在線上通路，第一間實體門市，預計在下個月就會正式開幕與大家見面。

健身 創業家兄弟 運動

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