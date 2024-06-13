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台灣食品前進歐洲 奇美波蘭廠8月將量產首批水餃

中央社／ 羅茲12日電

為搶攻波蘭市場，奇美食品與當地企業合資設廠生產，總經理宋宗龍表示，8月將在波蘭迎來首批量產，日產量可達100萬顆水餃，未來將加碼投資，推出燒賣、小籠包等台灣美食，盼從波蘭出發擴大爭取歐洲市場商機。

奇美食品與波蘭肉類食品大廠SuperDrob合資約新台幣2億元，在波蘭第2大城市羅茲設立生產線。今天首次對外展示廠房的水餃生產設備，商業合作夥伴和當地政府官員皆派代表出席，顯見對此投資的重視。

奇美食品總經理宋宗龍受訪表示，生產設備陸續到位，今年8月將開始量產，每日產量為100萬顆水餃，相當於台灣工廠的產量，預計每月可生產2500萬顆水餃。

宋宗龍表示，由於歐洲法規限制，不能進口含肉產品，因此和SuperDrob合資生產，能夠就地取材，生產水餃、點心等肉類麵食產品，目前將以豬肉水餃為主力行銷產品，未來規劃擴大投資，並推出燒賣、小籠包等產品。

日本、韓國食品業者早已在波蘭推出水餃產品，宋宗龍表示，波蘭當地本來就有餃子飲食文化，經過團隊研發、調整以及充分調查，奇美水餃和日韓相比更具競爭力，可以做出市場差異，並透露將設計新的品牌名稱，加速歐洲市場行銷速度。

宋宗龍表示，透過與好市多、亞洲超市等通路合作，希望以波蘭作為前進歐洲市場的跳板，未來進軍英國、德國、法國、比利時和丹麥等潛在市場。

從企業管理角度來看，宋宗龍表示，目前團隊研發主力仍在台灣，在波蘭設點生產、推銷後，未來不排除在歐洲設立研發中心。此外波蘭工資低、治安良好，與台灣人的工作習慣類似，波蘭勞工也很勤勞，在歐洲人力市場非常搶手。

外貿協會董事長黃志芳表示，除了奇美食品，COMEBUY也在波蘭華沙開店，台灣食品餐飲業走向國際，同時也朝向高質路線發展，未來會和食品、連鎖加盟業者合作，協助業者海外布局，用美食向國際展現台灣軟實力。

波蘭

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