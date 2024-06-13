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豐興林大鈞看好下半年營運 估鋼筋市場最壞時間已過

中央社／ 台中13日電

條鋼廠豐興今天召開股東會，董事長林大鈞表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀投資台灣熱潮，加上台積電持續在台設廠、政府持續發包公共工程，鋼筋市場「最壞時間已過」，他期望今年下半年營運能比去年同期成長。

他觀察，近期有許多科技廠要投資台灣，除了台積電要設廠之外，AI人工智慧產業也要投資台灣，這都是台灣的利基點，會帶動房地產、就業率等，也會帶動鋼筋等建材需求恢復，「今年谷底已過，一定會比去年好，樂觀以待。」

他提到，鋼筋銷售穩定，型鋼波動不大，銷售穩定。今年前5個月特殊鋼優於去年，預期第3季在第2季的基礎上，可維持小幅成長，第3季預期可望優於去年同期。

談到豐興鋼鐵的產品表現，林大鈞說，今年鋼筋、型鋼銷售穩定，尤其是特殊鋼最壞情況已過了，第3季有望比去年同期好，春燕將至。

此外，中國大陸鋼鐵產能過剩，被問到對台灣鋼鐵影響，林大鈞認為，現階段大陸鋼筋無法進口到台灣，讓台灣鋼筋目前處於「偏安」的局面；以豐興來說，就算市場不好，也能隨時調整產能。

台積電 豐興

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