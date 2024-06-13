每7間就有1間！全台15坪以下小宅交易創新高
近年小宅產品受到購屋民眾的追捧，中信房屋研展室彙整內政部資料，2023年全台15坪以下小宅產品的買賣移轉達21,208筆，占全台買賣移轉13萬3,226筆的15.9%，幾乎每7筆交易中就有1筆交易為15坪以下小宅產品，該占比也創造了自2009年有統計數據以來的歷史新高。
中信房屋研展室副理莊思敏表示，以往15坪以下小宅的買盤多為投資出租的置產客群，不過近年來在高房價的影響下，購買小坪數住宅的自住客群也有明顯變多的跡象。
莊思敏指出，近年小宅產品的熱銷推估主要有三主要原因，首先，現代人口結構的轉變，單身人士和獨居人士的比例日益增加，民眾對住宅坪數的需求隨之下降。
其次，最近幾年全台房價飆漲，但多數民眾薪水的漲幅卻遠遠跟不上通膨和房價的漲幅，迫使口袋不深的購屋民眾只能退而求其次，轉向總價更為親民的小宅產品。
第三，目前市面上大部分小宅產品都位於產業聚落、機能成熟的精華區，總價相對較低、裝修成本也相對較低，通常都有不錯的租金投報率，而且如果未來房屋增值，轉手還能賺取利差，因此使得小宅產品備受置產族群青睞。
進一步觀察去年六大主要都會區的小宅交易情況，台北市小宅交易占比最高，達26%，台中市21%緊隨其後。
莊思敏指出，台北市房價高居全台天花板，目前台北市中古屋的平均單價普遍落在7~9字頭上下，新建案的平均單價更是突破3位數，許多想要擁有北市黃金門牌但又有預算考量的購屋民眾，就會把目光轉向低總價的小宅產品。
至於台中，台中產業活絡，市區還有多間醫院和學校，租屋需求相當旺盛，因此吸引了不少包租公、包租婆入手。
莊思敏表示，小宅產品雖然有入手門檻低，但購買小坪數住宅仍有一些眉角需要留意，如空間規劃、鄰居流動性較高等。建議購屋民眾在選擇小宅產品時最好優先選擇靠近大眾運輸設施，交通便利，機能成熟，學區完善的地段，同時也要盡量選擇管理品質良好的社區，這樣的物件未來轉手相對容易，保值空間也更為可觀。
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