路易莎股東會／預計明年重啟上櫃 麵包坊新品牌首店進駐大巨蛋

路易莎咖啡（2758）13日召開股東會，董事長黃銘賢表示，之前撤件上櫃申請，期盼組織擴大調整完成後，明年再重新申請上市櫃。同時，將全力拓展海內外多元版圖，再拚營收新高峰。為整合資源、擴大營運動能，路易莎9月也將開出新品牌「louisa bakery」，與旗下的健身房「Self room」將一同進駐台北市大巨蛋。

路易莎股東會通過去年財報，營收23.66億元，EPS 6.28元。路易莎表示，除了不斷研發咖啡創新產品，同時強力整合八座MES食品廠生產動能，發展旗下子品牌搶攻餐點的市場，成立新品牌「louisa bakery」麵包點心坊，及「傳承系列」部門等，進駐大學餐廳、提供多家知名餐飲品牌原物料、企業會議型餐點、大宗健康餐盒，也跨足與坐月子中心合作創意餐點等。「初泰Pikul」除台北市信義區象山及南港軟體園區外，正在覓點擴展中。

路易莎「louisa bakery」麵包點心坊及旗下運動品牌「Self room」，計畫進駐台北市大巨蛋，坪數超過300坪，將以嶄新的面貌讓大家看到不一樣的業態經營形式。

路易莎海外布局，疫情後逐漸開花結果，新加坡首店成績亮眼，第二間門市位於地鐵雙線交會精華區商場 Junction 8，即將開幕，今年底準備陸續在印尼、埃及、大陸及美國等海外展店。

路易莎目前含籌備中門市約560間，直營約180間，加盟約380間。疫情期間汰弱留強，採取精實策略，因此三年來店家數並沒有增加。大約70家早期開在巷弄的小店結束營業，卻開了40家優秀幹部內創的超越精品門市及30家校園門市，提升門市質感及效益。預計每年展店40~50家，持續發展軌道經濟，與高鐵、北捷、高捷拓展聯名門市等，建構在台發展網絡。

此外，近年智慧科技正加速改變餐飲業的消費體驗，路易莎持續導入「雲端智能點餐 Self Order」，率先使用蘋果公司的「iPhone卡緊收」新功能，以輕巧的平板及手機作為電子觸控螢幕，搭配已推行多年手機點餐及多元支付，快速提升點餐及收銀效率，同時引進智能化製作設備，如自動奶泡機、自動填壓機等，大幅減少疫後缺工的人力負擔，提高餐點製作和營收管理效率。

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