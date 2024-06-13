媲美韓國星空圖書館 拾本書堂成網紅打卡熱點

暑假到了，圖書館無疑是親子同樂的好去處。據統計，台中的人均借閱冊數、民眾持證比例在六都中皆名列前茅。教育部今年3月公布「112年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，臺中再度榮獲「整體閱讀力表現績優城市」，平均每人每年借閱6.68冊成六都之冠。而由網銀基金會成立的「拾本書堂」，可說讓台中閱讀力再升級，不僅是許多網紅私藏的「讀」家打卡亮點，被譽為媲美韓國星空圖書館，又彷如哈利波特圖書館的設計風格，也被視為台中大里區最美的文青新景點。

低調隱密的拾本書堂，藏身在泛娛樂集團網銀國際位於台中大里軟體園區技術中心一樓。正因隱身在企業大樓內，難以輕易路過發現，也往往讓許多來此洽公或無意中踏入的訪客感到既驚喜又驚艷。有別於一般企業大樓不對外開放的做法，網銀國際董事長蕭政豪以開放的思維，希望將這片與綠地共築，城市中稀缺的寧謐療癒空間與周邊居民分享。

於是，將此想法交由網銀基金會執行董事陳大鈞規劃，從公益的角度出發，兼具空間使用效益極大化的考量下，期望以書作為串起人與人交流媒介的「拾本書堂」於焉誕生。陳大鈞表示：「我們透過拾本書堂讓企業融入在地，甚至服務附近社區，與鄰里建立良好互動。」

走入精心設計規劃的拾本書堂，首先映入眼簾的是四面環繞、高聳入頂的氣派書櫃，彷彿走入《哈利波特》的霍格華茲圖書館，外界的喧囂被瞬間隔離，心靈立時感到沉靜舒緩。整片落地玻璃則巧妙地將戶外的綠地借景進圖書空間，挑高的設計明亮舒適，讓人感到心曠神怡。

一旁的餐飲區，不時飄出咖啡香，又引人錯覺恍如置身文青咖啡館。利用書櫃、書梯與空廊所規劃的動線，亦有別於一般規矩排列的公共圖書館，這裡的空間設計相對靈活有彈性。其中錯落的漂亮植栽，更為偌大空間打造出許多有趣的角落，每個小角落都有不同的特色感受，也因此吸引不少打扮入時的IG網美，來此打卡拍照。

本著「牽起每一雙手、每一份支持，重拾對閱讀與學習的熱情」而成立的「拾本書堂」，堅持以「募書」的方式來充實館藏，現有四萬多本藏書就是募得的成果，相當驚人。陳大鈞笑說，一開始也是從周遭朋友開始募書。過去曾在立法院工作的他，登高一呼邀請政治人物捐書，包括總統賴清德、立委蔡其昌都是「捐書大戶」，讓拾本書堂的館藏因此豐富多元。

此外，更請來國立圖書館研究員當顧問，依專業圖書歸類方式，包括文學、藝術、財經、繪本等類型，還有青少年最愛的漫畫區。更特別的是，館內還有一部書車裝載著提供民眾免費索取的書籍，可以自行取用。而為了讓書的生命力延續，有機會讓更多人閱讀、循環使用，每週三、六都會舉辦「換換書」活動，民眾只要帶著七成新以上保存良好的書籍，就能到拾本書堂進行交換，把喜歡的書帶回家。

此外，這裡每年還會不定期舉辦藝文活動，無論是音樂會或畫展，都讓拾本書堂顯得更加精采豐富。趁著暑假期間，有機會來到台中大里，別忘來此一訪，而且記得要在戶外的拍照熱點留下一張網美照！ 拾本書堂成為近期網紅打卡熱點。圖片提供/網銀國際 拾本書堂成為近期網紅打卡熱點。圖片提供/網銀國際

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