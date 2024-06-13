仁新治療斯特格病變新藥 獲日本先驅藥品認證

仁新（6696）12日表示，子公司 Belite Bio 針對青少年斯特格病變（STGD1）治療的新藥 Tinlarebant（LBS-008）已獲日本厚生勞動省（MHLW）授予先驅藥品認證（Sakigake Designation）。

仁新醫藥說明，先驅藥品認證旨在透過優先諮詢、送件前諮詢、優先審查、審查人員指派及複審期延長等一系列優先與鼓勵的政策，加快針對嚴重疾病且具顯著有效性的新藥產品於日本的上市核准速度，使其領先於世界其他地區獲得批准。

針對STGD1澳洲及台灣的臨床一b/二期試驗，Belite 已於2023年11月揭露該臨床試驗二期部份之兩年數據結果，並於今年4月取得最終臨床試驗報告，最終數據持續顯示 Tinlarebant 具有效性、安全性與良好耐受性，有約42%的受試者（12位中的5位）在接受24個月治療後未出現視網膜萎縮區域（DDAF），且自發熒光病變區域（QDAF）亦未產生變化，在病情惡化極快的青少年斯特格病變實屬不易。

另進一步與疾病自然史研究（ProgStar）中具有相似特徵（年齡小於18歲）之參與者相較，接受 Tinlarebant 治療之受試者的 DDAF 增長比 ProgStar 持續較低，並達到統計上的顯著差異(p<0.001)。

同時，Belite 亦於美國、英國、德國、法國、比利時、瑞士、荷蘭、中國、香港、台灣及澳洲等11國開展STGD1臨床三期試驗，於112年7月已完成收案，總計納入104位受試者，預計於今年第4季進行期中分析。另於今年2月取得日本孤兒藥認證（ODD），目前同步開展日本STGD1第一b、二/三期臨床試驗、美國第二/三期臨床試驗，及向英國遞交第二/三期臨床試驗審查申請（IND）。

其中第一b期部分為針對日本STGD1受試者之開放式試驗，以評估LBS-008之藥動學及藥效學（PK/PD）；第二/三期部分則為全球多國多中心臨床試驗，採隨機（1：1；用藥：安慰劑）、雙盲、安慰劑對照試驗，預計收案約60名年齡介於12至20歲之STGD1受試者（包含約10位日本受試者），以評估LBS-008對其之有效性、安全性及耐受性。日本受試者數據將有助於未來日本之新藥上市申請。

STGD1的發病率為萬分之一，是最常見的遺傳性視網膜失養症，在美國約影響3萬人，目前並無任何有效治療藥物或療法，在全球皆存在巨大未被滿足的醫療需求。根據美國投資銀行的研究報告，預估2030年全球STGD1市場規模可達12.7億美元。

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