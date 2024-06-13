基米採取三策略助攻 今年營運勝去年

基米（4195）董事長周孟賢13日表示，今年以來，基米進行 GMP 核酸合成廠產線優化，導入胜肽及短鏈核酸藥物的核心生產設備、分析儀器與專業團隊，不僅擴增佐劑產品組合，更領先同業跨足全方位的 CDMO（委託開發暨製造服務）領域，蓄積進軍海外市場的實力。

周孟賢指出，因應次世代基因定序（NGS）納入健保的高階檢測需求快速興起，基米除擁有兩項經衛福部食藥署（TFDA）列冊登錄的實驗室開發檢測項目（LDTs），可提供產前檢測服務外，更在今年初向衛福部食藥署（TFDA）提交五項 LDTs 的列冊認證申請，近期更結盟英商亞太雅得方斯，將共同拓展日本在內的亞太地區癌症與遺傳基因檢測市場，提升雙方產品的市場佔有率。

今年累計前5月，基米合併營收為1.7億元，年增6.85%。總經理江俊奇表示，今年營運的三大重點，包括積極推動核酸及多肽 CRDMO 業務，爭取國際訂單；擴大布局 NGS 納保商機，除提供客戶建置精準醫療分子實驗室所需的相關檢測設備與試劑耗材外，也跨足 LDTs 服務、搶攻高階檢測商機。

此外，基米也透過新成立的儀器部門，基米取得賽默飛世爾（Thermo Fisher）實驗室系列部分產品的台灣區專屬經銷權，預計下半年開始貢獻營收。公司看好今年整體營運有望優於去年。

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