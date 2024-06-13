歐洲風濕病醫學年會登場 國邑*L608發表臨床前 PK 數據
國邑*（6875）12日公告，將在2024歐洲風濕病醫學年會（EULAR 2024, Annual European Congress of Rheumatology）發表吸入新藥L608的臨床前藥物動力學（PK）試驗數據，用以評估L608對於系統性硬化症相關雷諾現象和指端潰瘍（SSc-RP/DU）的治療潛力。
國邑*表示，硬皮症是一種發病原因不明的自體免疫系統疾病，其主要特徵是組織與器官的纖維化及血管病變，初期有九成的患者有雷諾現象（RP），對寒冷或情緒壓力明顯的血管過度反應，致使患者的手腳末稍血管異常收縮的病變；另有五成以上患者會有指端潰瘍（DU）。病情若嚴重則可能危及性命。
SSc-RP/DU目前在歐洲僅有一款上市注射藥物Ilomedine，主成分為伊洛前列素（Iloprost），但並無吸入劑型，且在美國並無任何治療藥物獲准上市，存在未滿足的醫療需求。
國邑*開發的L608是以微脂體包覆伊洛前列素的新劑型藥物，透過大鼠動物模型進行L608的氣管內給藥與靜脈注射伊洛前列素，將兩者的血中藥物動力學曲線模擬比對，結果顯示L608能明顯延長伊洛前列素的血中暴露時間。
總經理甘霈表示，本次發表的L608大鼠藥物動力學來模擬人體藥物動力學研究，經交叉數據模擬結果顯示，患者每天使用吸入用藥L608，即可達到每天六小時靜脈注射伊洛前列素的血中治療濃度，換句話說，L608不僅能達到相同作用，更可以大幅改善病患用藥的方便性。
甘霈進一步表示，L608的臨床前藥物動力學試驗結果令人興奮，目前正在澳洲進行一期臨床試驗的健康受試者收案也相當順利，預計今年第三季可完成收案，由於L608已經取得美國FDA授予治療硬皮症的孤兒藥資格認定，公司將在取得一期臨床試驗數據資料，經整理評估後將向美國FDA申請臨床前諮詢會議，爭取直接進入治療SSc-RP/DU的二/三期臨床試驗，加速L608的開發進程，及早上市造福病患。
歐洲風濕病醫學年會於6月12日於奧地利維也納登場，連續四日的展期匯聚來自歐洲及世界各地的專科醫師、科學家、保健與製藥界人士，甚至病患與家屬等與會，去年吸引高達1萬2394年次參與。許多風濕疾病診斷準則、治療指引及新藥開發結果，也都會在此發表與交流。國邑*吸入新藥L608挾卓越的臨床前PK試驗數據，料將成為一大關注重點。
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