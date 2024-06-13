臺灣 AI+醫療 馬國私立醫療院所展秀實力搶商機

外貿協會13日表示，經濟部國際貿易署攜手貿協舉辦「2024年臺灣智慧生醫赴馬來西亞、越南拓銷團」，協助臺灣業者打入當地智慧醫療市場。拓銷團於6月4日至6日參加馬來西亞2024年APHM國際醫療會議暨展覽，並於7日前往越南胡志明市。兩地業者交流熱烈，洽談買主場次超過269場，預估商機超過552萬美元。

貿協指出，馬來西亞政府推動「第12大馬計畫」及「衛生部2021-2025年醫療計畫策略框架」，以科技優化醫療保健服務，帶動數位醫療成長。越南政府則重視醫衛數位轉型，提升醫療品質。

拓銷團成員包括臺北榮總、臺中榮總、臺大醫學院、彰基醫院、長庚醫療、中國附醫、倍智醫電、慧德科技、聿新生技、亞堤仕生醫科技、宏碁智醫、百優生醫、沅顧科技、樂業生化、費生恩分子、慧誠智醫等16家單位。臺中榮總、宏碁智醫及慧德科技展示了AI輔助預測軟體及深度學習技術的智慧醫療設備，吸引眾多關注。

長庚與中國附醫在馬來西亞展現臺灣醫藥實力。中國附醫參加APHM展覽並獲獎，長庚則在檳城設立「臺灣特色醫療暨科技產品推廣中心」，協助國內廠商深耕，推廣臺灣醫衛品牌，帶動東協產業鏈發展。長庚醫學科技公司研發的五官鏡，讓馬來西亞僑民能即時進行遠距醫療。

拓銷團在臺灣健康產業日發表最新技術，進行一對一洽談，促成國際商業合作，提升臺灣醫療服務與智慧醫療系統的海外拓銷附加價值。參展廠商如百優生醫、沅顧科技等表示，APHM吸引眾多醫療專業買主，對醫療資訊系統整合、術後保養及癌症檢測產品等有濃厚興趣，頻頻詢問合作細節。

貿協強調，馬來西亞私立醫療院所具獨立採購權，臺灣廠商可藉此推廣醫療電子病歷系統、AI分析及牙科骨科掃描建模等醫療軟體。透過組團參展，整合成臺灣國家隊，集中拓銷資源。新南向智慧醫療需求正是臺灣廠商的商機。

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