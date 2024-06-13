快訊

韓國瑜嗆莊瑞雄「雞蛋挑鋼筋」…朝野唇槍舌戰2小時 國會改革覆議案21日議決

NBA／厄文復活轟35分但唐西奇犯滿 塞爾蒂克3連勝獨行俠「聽牌」

MLB／6月狂谷來了！大谷翔平連2天開轟 生涯對遊騎兵敲21轟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新屋陽台縮水！台南減最多、這都最迷你不到2坪

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高房價與小宅化，讓新屋陽台面積縮水。圖／台灣房屋
高房價與小宅化，讓新屋陽台面積縮水。圖／台灣房屋

陽台有防水與落塵、防止直接日曬、調節溫度的功能，不過根據台灣房屋集團統計今年前五個月三年內新屋實價登錄交易，七都有不少縣市陽台面積縮水，包括雙北市、新竹縣市及台中市，台南市2019年疫情前，平均陽台面積有4.3坪為七都最大，然今年僅剩3.5坪，減少了0.8坪縮，減幅度為七都之最。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，依建築法規，陽台在一定規範中屬於免計容積項目，若與梯廳合計面積，建商免計容積規劃上限可達該層總樓地板面積的15%。而陽台面積縮水，主要因為小宅產品興盛，這類單層多戶的社區，所需的電梯數和梯廳面積較大，相對就得犧牲陽台面積了。

根據台灣房屋統計，購買屋齡3年內新屋物件，有陽台的物件最多的縣市為高雄市，占99.1%，其次為台南98.6%，以及桃園97.7%。占比最低的為台北，僅86.3%，全台陽台面積平均約3坪左右。

張旭嵐指出，陽台形態上可分為景觀陽台和工作陽台，多數的前陽台為觀賞用，後陽台用來洗曬衣服，或放置冷氣室外機，基本上住家工作陽台要2~3坪比較實用。

早年很多人會把陽台外推，規劃成室內空間，不過這屬於違建，且容易滲漏水，現在的新社區，管委會規約中多會規定陽台和鐵窗不得改任意改裝，讓陽台回歸原本的功能，維持社區美觀。

觀察各都陽台面積，則是南部最大氣！以高雄陽台最大平均3.6坪，其次為台南的3.5坪，而陽台最小的並不是台北，是新北的1.8坪最迷你。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，陽台計坪也計價，從購屋偏好來看，七都房價越北越高，對一般購屋族來說，錢更要花在刀口上，相對較不偏好大陽台物件，空間夠洗曬衣服就好，新北市近年首購風潮盛行，因此新屋的陽台坪數也相對迷你。

反觀南部房價水位親民，對有陽台的物件接受度相對更高，同時，中南部新興重劃區相比北部來得多，重劃區土地面積大、地價成本相對低，更易於建商打造景觀宅，大陽台更是必備條件之一，加上高雄市因推廣「高雄厝」設計及鼓勵回饋辦法，最大特色均為鼓勵建商打造景觀綠化大陽台，可享有容積獎勵，都是推升南部新案陽台面積因素之一。

七都新屋交易平均陽台面積。資料來源／台灣房屋
七都新屋交易平均陽台面積。資料來源／台灣房屋

建商 重劃區 陽台

延伸閱讀

大溪老街永安漁港人潮亮綠燈 原來是這原因

經濟日報社論／台北市都更八箭要更精準

桃園新屋要道4線道縮變2線道 幾十年未拓寬地方籲盡速

影／重演新屋、茄萣火災悲劇 晴空匯殉職2勇消不在管制站名單

相關新聞

趕在打房前先賣？5月北台灣推案爆大量

根據住展雜誌調查，今年5月北台灣預售推案量近1,500億元，為近一年來單月最強，指標建案平均一周來客31組，平均成交組數...

晶華股東會 潘思亮：盼政府解決結構性缺工

晶華今日舉行股東會，對於觀光產業面臨的缺工問題，董事長潘思亮表示，基層房務人員是結構性的問題，觀光局已經提案用示範方法引...

每7間就有1間！全台15坪以下小宅交易創新高

近年小宅產品受到購屋民眾的追捧，中信房屋研展室彙整內政部資料，2023年全台15坪以下小宅產品的買賣移轉達21,208筆...

媲美韓國星空圖書館 拾本書堂成網紅打卡熱點

暑假到了，圖書館無疑是親子同樂的好去處。據統計，台中的人均借閱冊數、民眾持證比例在六都中皆名列前茅。教育部今年3月公布「...

歐洲風濕病醫學年會登場 國邑*L608發表臨床前 PK 數據

國邑*（6875）12日公告，將在2024歐洲風濕病醫學年會（EULAR 2024, Annual European C...

新屋陽台縮水！台南減最多、這都最迷你不到2坪

陽台有防水與落塵、防止直接日曬、調節溫度的功能，不過根據台灣房屋集團統計今年前五個月三年內新屋實價登錄交易，七都有不少縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。