趕在打房前先賣？5月北台灣推案爆大量
根據住展雜誌調查，今年5月北台灣預售推案量近1,500億元，為近一年來單月最強，指標建案平均一周來客31組，平均成交組數每周約4組，也比過去來客組數都在20多組，成交組數至多3組明顯增多。
由於推案量、來客量、成交組數都上升，房市燈號也由安全綠燈再次轉為代表也代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，5月再現激情，再次轉燈號為代表熱絡注意的黃紅燈。
住展雜誌發言人陳炳辰表示，今年房市買氣旺盛，建商呼應買氣，也擔心房市過熱政府出手打房，推案量一路升高，其中5月因329檔期延後案紛紛推出，加上520檔期建案積極進場，激盪出量體，預售推案量來到近1,500億元，
不只預售屋爆量，雖有囤房稅2.0即將上路，但新成屋案仍增加，5月達300多戶， 而之前大多僅100多戶，主要是新成屋可使用新青安，建商認為短期可銷售去化，因此不少建商仍留下一些戶數俟成屋再銷售。
陳炳辰表示，買氣旺盛讓不少新案成功以不二價銷售，近期並有開價、成交價區域新高案數個月就完銷，實價資訊揭露也不乏案例成交達標開價水位，議價幅度低，風向球數據平均議價空間在一成以內，分數保持與前月一致。
陳炳辰表示，央行打房箭在弦上，今年還有台北市中山區、文山區，與新北市三重區、中和區，以及桃園市大園區百億大案未進場，超過50億元未公開指標案則分布在台北市的萬華區、大同區，與新北市的板橋區、土城區，和桃園市中壢區、新竹市香山區，是否打亂買賣雙方腳步，房市熱轉冷為有待觀察。
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