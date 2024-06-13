快訊

Live／第三節打出一波流 綠衫軍領先獨行俠已達15分

子女忙工作不顧失智母，父怒捐遺產不讓繼承！網友竟提：「xx」是父母留給子女最大的情勒

少子化衝擊…大專學生數117年降到15.7萬 葉丙成重申「3+2類五專模式」

晶華股東會 潘思亮：盼政府解決結構性缺工

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
晶華舉行股東會，董事長潘思亮（右一）表示，開放兩岸商務觀光對台灣幫助最大。記者林海／攝影
晶華舉行股東會，董事長潘思亮（右一）表示，開放兩岸商務觀光對台灣幫助最大。記者林海／攝影

晶華今日舉行股東會，對於觀光產業面臨的缺工問題，董事長潘思亮表示，基層房務人員是結構性的問題，觀光局已經提案用示範方法引進數千人規模的移工，還是要請政府幫忙。

潘思亮表示，一般缺工可以透過市場機制、提升薪資解決，而日本在2014年開放觀光、長照業等結構性缺工產業使用移工，而疫後復甦就是觀光業帶頭，開放移工，對台灣觀光產業很重要。

潘思亮更說，台灣少子化、缺人缺工，開放移工擔任基層員工，對台灣子弟也是好事，未來都應該當幹部。但對於需要多少人能夠解決問題，潘思亮則笑說，「先開放、先有就是好事」。

至於遲未開放的陸客，潘思亮則說，以晶華本身來說，陸客比重一直都很低，而疫後包括韓國、歐洲、北美、東南亞的旅客有很明顯的增加，而兩岸如果可以有更多商務往來，對台灣就會有很大的幫助。

潘思亮認為，台灣的商務、會展產業愈來愈蓬勃發展，因此如果可以優先開放商務往來是最好不過，對台灣有最大幫助。

受到4月初花蓮大地震影響，太魯閣晶英酒店仍停業，潘思亮表示，太魯閣國家公園是台灣最重要的觀光景點，希望9月能夠重新營運。他也說，目前花蓮路況雖然穩定，但還是希望經過颱風、大雨等測試才能真正放心。

潘思亮 移工 觀光景點

延伸閱讀

影／台中警攔查泵浦車...車內移工轉頭就跑 1分鐘落網

獨／青年失業率高 產業卻缺工…桃園想靠AI救援

菲律賓籍3女移工到屏縣瑪家鄉沙拉灣瀑布遊玩 1人落水亡

周玉蔻節目爆晶華緋聞、蔣孝嚴家族爭議 民視挨罰40萬官司結果曝光

相關新聞

趕在打房前先賣？5月北台灣推案爆大量

根據住展雜誌調查，今年5月北台灣預售推案量近1,500億元，為近一年來單月最強，指標建案平均一周來客31組，平均成交組數...

飲水機節能標章過期 公平會開罰廣告不實

公平會昨天委員會議通過，莊姓民眾於蝦皮購物網站「666電器」賣場銷售「東龍牌 溫熱開飲機」商品，廣告刊載「節能標章」文字...

晶華股東會 潘思亮：盼政府解決結構性缺工

晶華今日舉行股東會，對於觀光產業面臨的缺工問題，董事長潘思亮表示，基層房務人員是結構性的問題，觀光局已經提案用示範方法引...

TOYOTA 經銷商競賽開跑 端午連假業績開紅盤

六月是國內車市在民俗月前最重要的銷售月份，和泰車（2207）代理的TOYOTA正在舉行經銷商競賽，再加上推出今年來購車最...

移除類型專案首發：碳交所推出藍碳專案 協助企業符合國際供應鏈要求

為達成我國2050淨零排放、加速企業淨零轉型，碳交所繼去(2023)年12月推出國際碳權交易平台以來，今 (2024)年...

好市多熱賣的鮮榨果汁！金利食安如何從年營收不到百萬翻近6億 還征服長榮華航？

這家鮮榨果汁，不只賣進台、日、美、澳等多國的好市多，更成為台灣航空商務艙，以及手搖飲業者的首選，且看它憑什麼突圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。