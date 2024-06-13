晶華股東會 潘思亮：盼政府解決結構性缺工

晶華今日舉行股東會，對於觀光產業面臨的缺工問題，董事長潘思亮表示，基層房務人員是結構性的問題，觀光局已經提案用示範方法引進數千人規模的移工，還是要請政府幫忙。

潘思亮表示，一般缺工可以透過市場機制、提升薪資解決，而日本在2014年開放觀光、長照業等結構性缺工產業使用移工，而疫後復甦就是觀光業帶頭，開放移工，對台灣觀光產業很重要。

潘思亮更說，台灣少子化、缺人缺工，開放移工擔任基層員工，對台灣子弟也是好事，未來都應該當幹部。但對於需要多少人能夠解決問題，潘思亮則笑說，「先開放、先有就是好事」。

至於遲未開放的陸客，潘思亮則說，以晶華本身來說，陸客比重一直都很低，而疫後包括韓國、歐洲、北美、東南亞的旅客有很明顯的增加，而兩岸如果可以有更多商務往來，對台灣就會有很大的幫助。

潘思亮認為，台灣的商務、會展產業愈來愈蓬勃發展，因此如果可以優先開放商務往來是最好不過，對台灣有最大幫助。

受到4月初花蓮大地震影響，太魯閣晶英酒店仍停業，潘思亮表示，太魯閣國家公園是台灣最重要的觀光景點，希望9月能夠重新營運。他也說，目前花蓮路況雖然穩定，但還是希望經過颱風、大雨等測試才能真正放心。

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