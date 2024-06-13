TOYOTA 經銷商競賽開跑 端午連假業績開紅盤
六月是國內車市在民俗月前最重要的銷售月份，和泰車（2207）代理的TOYOTA正在舉行經銷商競賽，再加上推出今年來購車最大優惠，購買指定車款送價值超過15萬元優惠，端午三天連假業績開紅盤，來店賞車人潮熱絡，全台展示間約湧進超過6,000人以上的賞車人潮，將進一步推升TOYOTA銷售及和泰車營收。
六月是買車的好時機，TOYOTA經銷商夏季競賽開跑，再加上推出超吸睛的購車優惠，來店數即明顯增加，六月一日起買特定車款贈送電視及百萬高額零利率等總額高達15萬的優惠，端午三天賞車人潮出籠連假業績開紅盤。
汽車達人分析，這次TOYOTA推出的「TOYOTA視紀獻禮」優惠活動對於消費者很有吸引力，這次可以享有優惠的車款也都是熱門車款，包括RAV4、COROLLA CROSS、YARiS CROSS、SIENTA、ALTIS、VIOS及TOWN ACE 貨卡等，享超大65吋JVC、最高100萬高額0利率、3萬舊車收購圓夢金及5年14萬公里延長保固，總價值超過15萬元。
和泰集團也分析，這次連假的來店客均以30歲以上小家庭為主，欲購的車款也是現在最熱門的休旅車RAV4,Corolla cross,以及去年剛上市的Yaris cross ，在產能充足的協助下，目前這三台車在下訂後都可以在一個月內交車，因此連假三天全體車款的訂單也超過 2000 張。
法人分析，5月國內的新車銷售戰報和泰車代理的TOYOTA賣出好成績，跨界休旅神車 Corolla Cross，總共賣出2,347輛，人氣商用車銷售也開出紅盤，Toyota Town Ace，賣出1,855輛的佳績，豪華進口休旅車Toyota RAV4與人氣小休旅 Yaris Cross雙雙交出好成績，和泰汽車5月合併營收創同期歷史新高外，法人看好和泰車6月新車促銷策略及經銷商競賽開跑，6月營收更是可期。
和泰車5月合併營收248.19億，年增3.83%，5月合併營收創同期歷史新高，前次為23年5月的239.05億；累計前五個月合併營收1163.73億，年增2.59%， 創同期歷史累計新高；除了5月營收開出佳績外，近期TOYOTA舉行各種銷商競賽及推出買車送好禮，推估6月營收會更好。
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