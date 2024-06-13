快訊

Live／第三節打出一波流 綠衫軍領先獨行俠已達15分

子女忙工作不顧失智母，父怒捐遺產不讓繼承！網友竟提：「xx」是父母留給子女最大的情勒

少子化衝擊…大專學生數117年降到15.7萬 葉丙成重申「3+2類五專模式」

TOYOTA 經銷商競賽開跑 端午連假業績開紅盤

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰車代理的TOYOTA正在舉行經銷商競賽，熱門車款推出今年來購車最大優惠，端午三天連假業績開紅盤。黃淑惠/攝影
和泰車代理的TOYOTA正在舉行經銷商競賽，熱門車款推出今年來購車最大優惠，端午三天連假業績開紅盤。黃淑惠/攝影

六月是國內車市在民俗月前最重要的銷售月份，和泰車（2207）代理的TOYOTA正在舉行經銷商競賽，再加上推出今年來購車最大優惠，購買指定車款送價值超過15萬元優惠，端午三天連假業績開紅盤，來店賞車人潮熱絡，全台展示間約湧進超過6,000人以上的賞車人潮，將進一步推升TOYOTA銷售及和泰車營收

六月是買車的好時機，TOYOTA經銷商夏季競賽開跑，再加上推出超吸睛的購車優惠，來店數即明顯增加，六月一日起買特定車款贈送電視及百萬高額零利率等總額高達15萬的優惠，端午三天賞車人潮出籠連假業績開紅盤。

汽車達人分析，這次TOYOTA推出的「TOYOTA視紀獻禮」優惠活動對於消費者很有吸引力，這次可以享有優惠的車款也都是熱門車款，包括RAV4、COROLLA CROSS、YARiS CROSS、SIENTA、ALTIS、VIOS及TOWN ACE 貨卡等，享超大65吋JVC、最高100萬高額0利率、3萬舊車收購圓夢金及5年14萬公里延長保固，總價值超過15萬元。

和泰集團也分析，這次連假的來店客均以30歲以上小家庭為主，欲購的車款也是現在最熱門的休旅車RAV4,Corolla cross,以及去年剛上市的Yaris cross ，在產能充足的協助下，目前這三台車在下訂後都可以在一個月內交車，因此連假三天全體車款的訂單也超過 2000 張。

法人分析，5月國內的新車銷售戰報和泰車代理的TOYOTA賣出好成績，跨界休旅神車 Corolla Cross，總共賣出2,347輛，人氣商用車銷售也開出紅盤，Toyota Town Ace，賣出1,855輛的佳績，豪華進口休旅車Toyota RAV4與人氣小休旅 Yaris Cross雙雙交出好成績，和泰汽車5月合併營收創同期歷史新高外，法人看好和泰車6月新車促銷策略及經銷商競賽開跑，6月營收更是可期。

和泰車5月合併營收248.19億，年增3.83%，5月合併營收創同期歷史新高，前次為23年5月的239.05億；累計前五個月合併營收1163.73億，年增2.59%， 創同期歷史累計新高；除了5月營收開出佳績外，近期TOYOTA舉行各種銷商競賽及推出買車送好禮，推估6月營收會更好。

「TOYOTA 視紀獻禮」即刻入主指定車款，送「超大65吋JVC」(原價 29,999 元) 再享最高 100 萬 0 利率優惠。圖／業者提供
「TOYOTA 視紀獻禮」即刻入主指定車款，送「超大65吋JVC」(原價 29,999 元) 再享最高 100 萬 0 利率優惠。圖／業者提供
TOWN ACE 貨卡等指定車款，這次也在特定購車優惠內，購車可享超大65吋JVC、最高100萬高額0利率、3萬舊車收購圓夢金及5年14萬公里延長保固。圖／業者提供
TOWN ACE 貨卡等指定車款，這次也在特定購車優惠內，購車可享超大65吋JVC、最高100萬高額0利率、3萬舊車收購圓夢金及5年14萬公里延長保固。圖／業者提供
六月是買車搶好康最佳時機!和泰車代理的TOYOTA正在舉行經銷商競賽，來店賞車人潮熱絡。黃淑惠/攝影
六月是買車搶好康最佳時機!和泰車代理的TOYOTA正在舉行經銷商競賽，來店賞車人潮熱絡。黃淑惠/攝影
和泰車代理的TOYOTA正在舉行經銷商競賽，再加上推出今年來購車最大優惠，購買指定車款送價值超過15萬元優惠，端午三天連假業績開紅盤。黃淑惠/攝影
和泰車代理的TOYOTA正在舉行經銷商競賽，再加上推出今年來購車最大優惠，購買指定車款送價值超過15萬元優惠，端午三天連假業績開紅盤。黃淑惠/攝影

和泰車 營收

延伸閱讀

今年秋季量產！Subaru新世代e-BOXER油電混合動力系統問世

大改款TOYOTA CAMRY預購價99.9萬 7月4日台灣上市

全新一代Camry真這麼搶手？ 美國Toyota經銷商加價賣引發眾怒！

端午連假南投風景區冷熱兩樣情 業者：人潮被花東吸走

相關新聞

TOYOTA 經銷商競賽開跑 端午連假業績開紅盤

六月是國內車市在民俗月前最重要的銷售月份，和泰車（2207）代理的TOYOTA正在舉行經銷商競賽，再加上推出今年來購車最...

移除類型專案首發：碳交所推出藍碳專案 協助企業符合國際供應鏈要求

為達成我國2050淨零排放、加速企業淨零轉型，碳交所繼去(2023)年12月推出國際碳權交易平台以來，今 (2024)年...

好市多熱賣的鮮榨果汁！金利食安如何從年營收不到百萬翻近6億 還征服長榮華航？

這家鮮榨果汁，不只賣進台、日、美、澳等多國的好市多，更成為台灣航空商務艙，以及手搖飲業者的首選，且看它憑什麼突圍。

台泥宣布擬對法國上市子公司 NHOA 提出收購要約並下市

台泥（1101）13日清晨在證交所召開記者會，宣布董事會12日傍晚決議通過，其間接子公司台泥歐洲控股B.V.（Taiwa...

手指斷2隻、茶廠燒掉賠3千萬…他體悟黃仁勳「想成功就須承受苦難」！TEA TOP董座：能捨才能得

「輝達（Nvidia）執行長黃仁勳3月回到母校史丹福大學演講，他告訴學弟妹，如果你想成功，就必須承受苦難（suffer），苦難越多，你才會更有韌性。」

曾捧紅一禾堂…80元義式千層蛋塔爆紅 年薪千萬烘焙職人讓法朋、陳耀訓都跟進

義式千層蛋塔在台暴紅，而重新帶起這波蛋塔熱潮的推手，就是有40年烘焙經驗的麵包師傅蔡瑞通。他是如何從水中爆破特種隊一員，一步步成為年薪千萬的烘焙職人？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。