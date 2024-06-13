移除類型專案首發：碳交所推出藍碳專案 協助企業符合國際供應鏈要求

為達成我國2050淨零排放、加速企業淨零轉型，碳交所繼去(2023)年12月推出國際碳權交易平台以來，今 (2024)年5月底與國際碳權核發機構Verra簽訂合作備忘錄(MoU)，宣示共同推動臺灣自願性碳市場，並將於6月13日正式推出首個Verra碳權專案—緬甸紅樹林藍碳專案，該專案亦為碳交所首個「自然為本」(Nature-Based)及移除類型(Carbon Dioxide Removal)之專案。

碳交所表示，根據研究顯示，紅樹林固碳量為熱帶森林的三至五倍，因為沿海濕地土壤多為厭氧環境，使有機物分解緩慢，其土壤固碳可達數百甚至數千年。此外，紅樹林主要分布於熱帶及亞熱帶國家，與當地社區發展緊密關聯，故藍碳專案通常兼具永續發展及生物多樣性多項共同效益，常被國際碳權市場視為高品質之專案類型。

緬甸擁有全世界紅樹林面積4.4%，是全球紅樹林面積第八大的國家，然而，該國目前僅3%的紅樹林位於保護區內，導致紅樹林迅速退化及流失。此次上架之緬甸紅樹林藍碳專案，透過社區紅樹林復育及種植，除減碳效益外，亦達成9項聯合國永續發展目標，包含提供當地村民工作、豐富漁業及林業資源、提供社區基礎建設、減少沿海地區自然災害侵襲等，改善當地生計、增進生物多樣性，進而促進社區之永續發展。

根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)的報告，碳移除在實現全球氣候目標方面扮演著關鍵角色。許多國際大廠已經提出淨零承諾並投入碳移除解決方案，例如，Apple承諾在2030年實現整體碳足跡的碳中和，其計劃以2015年為基準，減少75%的範疇1至範疇3溫室氣體排放，並通過投資高品質碳移除專案來抵銷剩餘的排放量。

為此，Apple已成立相關基金，專注於碳移除自然解決方案。碳交所強調，我國許多產業在國際供應鏈中佔有重要地位，未來產品的發展趨勢將結合科技、生活和永續等要素，企業除考量國際大廠的要求外，還應該及早布局，以協助企業實現淨零轉型過渡。

碳交所表示，會員可於碳交所國際碳權交易平台查詢本專案相關資訊，自6月13日起可於平台上下單購買。此外，碳交所將持續推出高品質之自然碳權專案，本月底預計將推出綠碳專案，以滿足企業不同類型之碳權需求，協助產業解決一部分碳焦慮。

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