台泥宣布擬對法國上市子公司 NHOA 提出收購要約並下市

台泥（1101）13日清晨在證交所召開記者會，宣布董事會12日傍晚決議通過，其間接子公司台泥歐洲控股B.V.（Taiwan Cement Europe Holdings B.V.）針對NHOA S.A.股份提出收購要約，每股現金價格為1.1歐元。如果法律條件滿足，將透過台泥歐洲控股B.V.執行全面買斷收購程序（Squeeze-out），這將使得NHOA股份從Euronext Paris巴黎泛歐交易所下市。

台泥認為，NHOA現階段作為上市公司，在做決策時必須考慮資本市場的期望、上市監管成本及股價波動的敏感性，使得公司長期發展策略容易受到箝制。

未來NHOA私有化後，除簡化組織架構、減少上市及監管所需的行政成本和費用外，台泥可更直接為NHOA提供財務上的支持，極大化技術及市場資源整合，創造更大的綜效，並提升運營的彈性，以支持NHOA與台泥企業團的深度策略合作：包括強化NHOA與台泥另一子公司葡萄牙Cimpor及台泥儲能在歐洲市場的合作。

推動私有化同時，台泥也將與NHOA人力資源團隊緊密合作，為NHOA擬定新的人才激勵計畫。台泥相信人才是企業永續發展與保持競爭力的原動力，私有化將使台泥能夠針對NHOA團隊提供更專注的人才激勵方案，將來同仁們的薪酬與各自業務單位的努力緊密相扣，不再受NHOA股價短期表現的影響。

台泥表示，目前透過間接子公司台泥歐洲控股B.V.間接持有244,557,486股的NHOA股份，約占NHOA股本和投票權的88.87％。收購要約價格為每股1.1歐元，相較於法國時間2024年6月12日的收盤價溢價為88％，相較於此前60、120和180個交易日的成交量加權平均價格分別溢價88％、71％和66％。

去年9月NHOA現金增資認購價每股1歐元，共募集約2億5,000萬歐元。台泥歐洲控股B.V.認購了絕大多數的現金增資新股，因而持股從65.15%增加至87.78%。此收購會提供NHOA其他股東持股立即變現的機會，本次收購由台泥企業團提供自有資金以支付價金。

收購案預計在未來幾週內送件，並依法國證管法令取得法國金融市場管理局（Autorité des marchés financiers; AMF）的核准。

本案台泥委由法國投資銀行—法國東方匯理銀行(Credit Agricole Corporate & Investment Bank; CACIB)擔任財務顧問、代表銀行及保證銀行 (presenting & guaranteeing bank)。蘇利文·克倫威爾律師事務所(Sullivan & Cromwell LLP)則作為本案法律顧問。

台泥董事長張安平今年5月股東會時，曾經被問及NHOA公司股價不佳，當時他表示，跟NHOA同類型的法國上市公司股價波動都很大，NHOA並非特例。他希望大家理解投入能源產業就像在打造基礎公共建設，很難是當年投資當年回本。台泥總經理程耀輝股東會上也提及，台泥自2021年收購NHOA後，旗下負責開拓歐洲充電市場的Atlante公司陸續獲得「歐洲設施連接基金」（CEFFund）7,290萬歐元資助，都是對經營團隊的認可。

根據彭博新能源財經(BloombergNEF)發布的2024年第2季全球儲能廠商分級報告，NHOA Energy被評為國際一級(Tier 1)儲能供應商，與Samsung SDI、特斯拉、Trina Storage、LG Energy Solution等並列。

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