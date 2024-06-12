深耕乾淨能源 台肥、CIP雙強簽MOU啟動跨國氨能合作案

台灣肥料（1722）宣布與丹麥哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners，簡稱CIP），就深耕乾淨新能源領域簽署合作備忘錄，宣告雙方在氨能的跨國合作正式啟動。

台肥董事長李孫榮表示，此次與CIP的合作，就是著眼於乾淨能源事業的建構，包括低碳氨的在地生產、進口、儲放、運輸、應用等，也藉此向「乾淨能源的供應者」之路又向前跨進了一大步。

李孫榮強調，台肥幾十年來都是國內最大的液氨供應者，但一直以來只把「氨」做為肥料原料。其實，「氨」正是新時代能源移動的最佳媒介，它是目前綠色能源發展中，最佳的儲能材料，可在完全脫離化石能源的連結中生產，燃燒發電的過程中，也不會產生一氧化碳或二氧化碳，亦即完全「零碳排」，對於政府達成2050年「淨零排放」目標，絕對是關鍵。

此次台肥與CIP正式締結友好的儀式上，CIP除了台灣區高階代表全員到場，能源轉型基金資深總監克里斯欽森（Claus Christiansen），以及能源轉型基金副總監安德森（Jens Jødal Andersen）也特別從丹麥飛到台灣參與儀式，顯示對雙方合作的重視。

CIP區域總裁許乃文表示，以CIP在全球布局氫能專案開發之實務經驗，搭配台肥做為國內最大氨供應鏈的堅強實力，雙方攜手將能進一步推進台灣淨零轉型。

台肥公司原為老字號肥料廠，在化工製造及原物料儲運上累積了豐富經驗、精良技術與先進設備；配合賴清德總統政策啟動二次能源轉型，台肥以泛公股企業的角色拋磚引玉，呼應國家未來科技及綠能政策，範圍包含乾淨能源事業、液氨全球供應鏈平台、半導體材料擴大及友善大地肥料轉型等相關發展，也已通過計畫在台中港增建低溫氨儲槽，也積極擴大低碳氨源，並向國際船舶加氨市場邁進等。

CIP為丹麥能源產業菁英與丹麥政府軍公教退休基金在2012年創立，專注於ˇ再生能源投資，所管理之資產達到280億歐元（約新台幣9,800億元），當中包含一檔「能源轉型基金」（Copenhagen Infrastructure Energy Transition Fund ，CI ETF，規模達30億歐元，約新台幣1,055億元）是全球規模最大的潔淨氫能基金，及低碳替代燃料開發的基金。

CIP在歐洲、美洲、澳洲、亞洲等地已有多項多元電力轉換（Power to X，簡稱PTX）計畫布署，更在2023年成功爭取到歐洲氫能銀行（European Hydrogen Bank）的鉅額注資。

CIP與台肥合作源於去年10月台肥所舉辦的「低碳氨之氫能技術產業研討會」，當時CIP特別派員參與，了解台肥在乾淨能源事業的前瞻性，與CIP發展願景符合，雙方開始尋求結盟的可能，並在今年共同攜手合作。 台灣肥料宣布與丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）就深耕乾淨新能源領域簽署合作備忘錄，宣告雙方在氨能的跨國合作正式啟動；左為台肥董事長李孫榮、右為CIP丹麥哥本哈根基礎建設基金台灣區董事總經理許乃文。台肥提供

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