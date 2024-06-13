鼎泰豐漲價平均調幅6% 食物通膨持續升溫
又有餐飲業喊漲。鼎泰豐昨（12）日宣布漲價，包括小籠包、蝦仁蛋炒飯、小菜、菜肉紅油抄手、元盅雞湯統統喊漲，其中以小菜漲幅最大，從100元調整為120元，漲幅20%。此次調漲品項達150項，占比八成，平均漲幅6%，相較一年半前調漲時平均漲幅4%，顯示食物通膨持續升溫。
鼎泰豐公告，6月12日起調整部分產品單價。包括小籠包一籠十顆，從250元調整為280元，小菜從100元漲至120元，菜肉紅油抄手180元調整為200元，元盅雞湯230元漲至250元，蝦仁蛋炒飯270元漲至300元。
鼎泰豐表示，此次調漲主要考量營運成本持續增加，尤其人力成本方面，因服務業人力缺口大，為提供優質服務與餐點品質，在招募人才、留才及薪資福利方面持續投入資源，調整價格是不得不的做法。
鼎泰豐上一次漲價是在2022年11月，從一年半前調整價格至今，期間公司兩度替員工加薪，最近一次加薪是今年5月1日，加薪幅度6%至9%，累計二次加薪幅度超過10%。
因應各地物價差異，針對在雙北市及新竹地區工作的營運部正職同仁，公司每季另提供9,000元的區域獎勵金。調整後，以外場服務人員來說，起薪5萬元，無經驗可，通過考核，薪資加獎金，月薪上看6萬元，料理廚師起薪5.9萬元，通過考核，薪資加獎金，月薪有機會達到7萬元。
中式連鎖餐飲龍頭瓦城上月中旬亦宣布漲價，公司表示，因應人力、食材與物料及租金等成本攀升，集團近三年首度調整價格，5月21日起調整旗下瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心、YABI Kitchen及樂子the Diner共七品牌餐點價格，平均漲幅約4.5%。
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