亞洲AI多媒體科技集團科科科技KKCompany Technologies昨（12）日宣布，無法如期在19日於台灣掛牌上市。集團執行長王献堂表示，過去兩個月舉辦多場投資說明會，掌握投資人圈購意願，抽籤申購數量充足，但主辦券商統一證券以圈購張數不足為理由，不願意送件到券商公會和證交所申請上市，因此無法如期上市。

王献堂表示，將追究券商責任，由於有此次不佳的經驗，不排除赴海外市場掛牌。

統一證券說明，依據彙總統計，截至6月11日詢價圈購截止日，全承銷團的合格詢價圈購單仍未能符合法令之規定張數，因此後續依法無法完成訂價送件作業。

統一證券強調，承銷期間盡心盡力協助科科科技辦理數十場以上公開、非公開法人座談會，並於統一證券網頁刊登該公司已再次啟動申購作業等訊息，善盡擔任主辦輔導券商之職責，絕無失職失能之情事。

統一證券表示，相關詢價圈購作業均依相關法令及內控作業流程辦理，並無刁難或不願送件等情事，後續將再與科科科技就雙方有疑義之處進行說明與溝通，期能化解彼此誤會。

科科科技擁有日本KDDI、新加坡政府主權基金、中華電信、台灣大哥大、趨勢科技等重量級股東，去年底通過上市申請，原定今年4月掛牌。