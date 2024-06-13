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遠東SOGO勞安 三個績優

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯（左四）率領勞安室同仁受獎。遠東SOGO／提供
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯（左四）率領勞安室同仁受獎。遠東SOGO／提供

台北市政府勞動局舉辦「台北市勞動安全獎頒獎典禮」，遠東SOGO百貨為唯一獲獎之零售服務業，斬獲「優良單位」、「職場安心」及「優良人員」等三重肯定。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，遠東SOGO堅持打造安全職場暨安心賣場，近年來全體工作者無發生法定重大職業災害，無因公死亡之人員，疫後更加碼推出多項優於法令的福利，離職率亦較同業低，是台北市最安全、幸福的零售職場，歡迎新鮮人選擇遠東SOGO作為職涯起點。

遠東SOGO自2020年啟動職安衛系統驗證計畫，領先全台百貨，忠孝店率先導入ISO 45001:2018職業安全衛生管理系統，並完成驗證，正式與國際接軌，依據標準條文制訂22項職業安全衛生管理程序，其他分店亦以此精神嚴格管理；2023年再度完成驗證，確保勞動安全受到保障。

由於推動勞安成績亮眼，連年失能傷害嚴重率等公傷相關數據皆低於業界平均，因此遠東SOGO被視為標竿，積極協助台北市勞動局、勞檢處推動職場防災，與百貨業締結安全夥伴、工安家族，輔導中小企業供應商與協力商建立職業安全衛生管理機制，與廠商合約內含（永續條款），明訂勞工合法權益，尊重勞動人權原則，並於承攬管理程序中增加安全衛生管理事項。

此外，遠東SOGO是首家設置臨場醫、護，執行勞工健康服務並提供職業病與一般傷病諮詢，落實勞工健康服務的百貨，去年起，變更員工健康檢查實施周期為兩年一次，每人健檢預算提高11%以上，55歲以上更大幅提升25%，增列心血管、消化道及腦血管等檢查，全員每月可預約伊甸視障按摩師服務，全面照顧同仁的身心健康。

勞安室同仁因領先全台百貨導入ISO 45001、推動安心場所認證、健康職場認證、實施千人急救訓練、訂定員工餐廳安全管理辦法有顯著績效，獲「優良人員」殊榮。遠東SOGO連續12年獲台北市勞動安全獎，於該獎項累計26座公司及個人項目。

SOGO 職場

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