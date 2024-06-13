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遠東SOGO幸福職場 薪資福利佳

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

遠東SOGO百貨打造幸福職場，創造業界最優的薪資與福利，在疫情趨緩後，業績回復水準，獲利直接回饋員工，更創下台灣唯一百貨公司連續三年全體加薪的紀錄。

為回應日趨嚴重的少子化及缺工等社會問題，減少同仁兼顧工作及家庭的壓力，遠東SOGO推出多項性別平等、育兒支持措施，榮獲第一屆「台北市友善育兒事業獎」財務支持措施組的肯定。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，服務業多採排班制，相較於其他業種，顯著影響家有新生兒的同仁復職及長期留任意願，故以多項合法甚至優於法令的婚生福利，讓產婦無後顧之憂，希望提升員工婚育意願，擴散友善育兒、有利生養的友善家庭職場氛圍。

遠東SOGO的員工有超過六成為女性，公司不斷精進措施，回應女性員工需求，改善母性照護措施，保持主管性別比例平衡，規劃兩性平等的薪酬與升遷制度，並以性別工作平等法與勞基法為基礎，規劃福利措施，包括結婚慶金、生產慶金與生育補助、女性夜間工作車費補助、懷孕同仁輪調職務、子女教育補助、哺集乳室等，鼓勵安家生養。

去年起更新增育兒津貼每胎1萬元，新生兒1歲內皆可申請；育嬰縮短工時假則從無薪調整為給八成薪，男女員工皆適用；並與鄰近幼兒園合作，提供註冊費、教材費、月費減免優惠。全年育嬰留職停薪復職率達百分百，復職周年留任率亦高達八成。

此外，遠東SOGO全台各店皆獲勞動部「工作與生活平衡補助」，用於友善家庭措施或員工紓壓課程，新竹店另獲勞動部企業人力資源提升計畫補助，增加員工安心感、企業競爭力。

SOGO 勞動部 新生兒

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