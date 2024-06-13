連鎖效應／特許排行榜 加盟創業依據

美國特許協會（IFA）與Entrepreneur雜誌合作，公布第45屆Franchise 500排行榜，主要是以美國、加拿大市場的加盟連鎖品牌，作為評比的對象。

今年共有1,389家加盟企業提出申請，角逐2024年Franchise 500榜單，是北美地區創業者選擇加盟項目時的重要參考依據。

今年前十名加盟企業依序為：Taco Bell快餐、Jersey Mike's Subs潛艇堡、Popeyes炸雞、UPS store郵件商務中心、Ace Hardware 家居用品、Dunkin'甜甜圈、Culver's女性健身中心、Hampton by Hilton歡朋商務酒店、Arby's快餐、Kumon兒童教育。其中大力水手（Popeyes）炸雞，剛剛引進台灣，5月底在西門町開出首店。

而在本月大陸的特許展中，無獨有偶也公布了一份加盟企業的排行榜「Franchise 280」，這份榜單排名的方式很簡單，純粹以店數排行，前十名及店數排序如下：美宜佳便利店33,848店、蜜雪冰城32,291店、德佑房產24,208店、瑞幸咖啡16,248店、絕味15,950店、大參林藥房14,914店、錦江集團（錦江之星）12,448店、鍋圈食匯10,307店、21世紀不動產10,040店、華住實業（全季酒店）9,394店。

隨著台灣愈來愈多加盟品牌赴美拓展開店，除依據美國特許法規申請文件揭露註冊（FDD）之外，更有業者希望能挑戰美國的Franchise 500榜單，今年榜單中第十名即為日本品牌，致力推廣公文式數學，這是1958年在大阪創立的公司。

不同於大陸加盟排行榜以店數作為排名的依據，美國Franchise 500是整體性的評價，前提是加盟企業須向評選單位提出申請，具備FDD資格，且在北美展店。

Franchise 500評選有五大指標。一是成本和費用：包括加盟費和總投資金額以及後續的使用費。二為對加盟商的支持：如培訓周期、行銷支持、營運支持以及總部本身的基礎設施。

第三，規模與成長性：主要評估的發展地區為美加市場。第四，營運能力：以開閉店數與品牌力來評分。第五為經營能量：主要是以加盟經營年資，線上線下的經營系統為準。

這五項指標各有不同的參數，據Entrepreneur雜誌披露，共有150項評分的數據資料，同時也會考量加盟訴訟，以及是否提供給加盟者融資方案等項目，只是Entrepreneur不提供完整的評估架構，難免給人黑箱作業的觀感。

自行創業之外，加盟創業愈來愈受到創業者的重視，類似的榜單可提供創業者選擇時參考，具備一定的社會價值。