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量子覺知手札／時間相對論

經濟日報／ 瑞瑟（資深企管顧問）

時間是滿足個人各式需求時的必要元素，因為它的不可取代性、不可儲存性而彌足珍貴。

不過，若我們在生活中無所事事，那麼如何打發漫長的時間反而成了不可忍受的負擔。顯然地，矛盾性、相對性、可能性存在於時間使用上。它對一個人重不重要，完全在於我們如何察覺並選擇與安排自己的時間。而這也說明了為何量子力學對時間的走向並不在意，在時空一體下，真正的結果就由觀察者來決定了。

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