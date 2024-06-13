創新平台／導航新技術 下匝道選對路
很多駕駛人在開車下交流道時，會因為匝口錯綜複雜，即使開了導航指示路況，仍面臨往東、往西分叉路的抉擇，或是因為需要判斷路名指示牌等而手忙腳亂、甚至下錯方向。工研院自主開發一款「路面貼合技術」，讓導航指引動線能馬上顯示在正確的實體路面上，讓行車更直覺、安全，駕駛不再因為「選錯路」而苦惱。
工研院電子與光電系統研究所經理林郁欣表示，雖然GPS衛星導航很方便，更有現場擬真畫面讓駕駛方便判斷，但面對層層疊疊的匝道，還有許多一圈又一圈的環道設計，仍然需要一些反應時間。
因此，研發團隊利用視覺動態導航在複雜地形和高速行駛的狀態下，仍能提供精準定位資訊的特性，研發「路面貼合技術」，讓車子就像是長了眼睛一樣，以路面特徵為系統建立定位點，像是雙黃線、邊坡等標示來進行計算，協助軟體偵測並識別車輛的具體位置，再結合擴增實境（AR）功能應用在抬頭顯示器，駕駛不需分心轉移視線、動太多腦筋，透過前方擋風玻璃顯示貼合地面的虛擬箭頭，就能安心行駛。
只是，除了龐大且複雜的交流道之外，在一般道路上，有些沒有畫標誌線、有些被障礙物遮蔽，像是花盆、摩托車等，甚至標線磨損，而有些車道線更不是連續性，都會干擾系統判讀，導致無法下正確指令引導的問題，這也讓工研院研發團隊苦惱，要如何讓系統長眼睛之外，還能有聰明的大腦準確觀察、分析路況。
團隊透過AI智慧物件辨識的影像處理與深度學習，來模擬人腦中負責物件識別和物件分類的能力，像是標示線若是破碎不連貫、或遭到障礙物遮蓋等複雜且不規則的路況時，系統將會依據路線的樣貌，自動規劃出最符合邏輯的線道預測，並透過高效運算力實現即時運算，連轉彎角度都可精準掌握，達到即時引導的能力。
隨著行動智慧裝置多元化、移動數據與智慧運輸需求興起趨勢，未來車用導航產業應用發展具備極大的市場潛力，工研院「路面貼合技術」這項創新科技也希望改善車載智慧服務體驗，為未來生活帶來更多便利。
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