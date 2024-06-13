ESG最前線／依循國際準則 校正ESG策略

在諸多ESG國際規範之中，如果要快速找出特定產業ESG的重點議題，在此首推SASB。

SASB全名為：永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board），為2011年成立的國際組織。其目的在強化企業永續相關資訊「量化」的揭露方式，以便投資人更客觀地評價一家企業的ESG績效表現。目前SASB也是台灣上市櫃公司在編製永續報告書時，金管會所要求採用的準則之一。

SASB的五大框架包含：環境（Environment）、社會資本（Social Capital）、人力資本（Human Capital）、商業模式與創新（Business Model & Innovation）、領導力與公司治理（Leadership & Governance）。在每一個大類別之下，又有三至七個不等的子類別，因此既可以簡單清晰的劃分ESG領域，又能夠在各領域找到更具體的細項議題，可說兼顧廣度與深度。

以「人力資本」為例，包含三個子類別：「勞動實踐（Labor Practices）」著重在企業是否符合各種國內外工作場所的法令規範，以及企業是否與勞工團體組織維持良好關係；「員工健康與安全（Employee Health & Safety）」旨在衡量企業如何透過有系統的規劃、訓練、稽核等機制，確保員工的健康與安全；「員工敬業度、多樣性和包容性（Employee Engagement, Diversity & Inclusion）」則是評價企業是否能創造一個友善、多元、包容的工作環境。

由於SASB在子類別提供實務運作的詳細指南，當企業要擬定策略、落地執行時，也有比較具體可行的方向來依循。

除此之外，SASB提供的「Materiality Finder（各產業的重大性議題搜尋器）」，協助企業查詢自身產業在眾多ESG議題中，應該優先關注的項目為何。筆者認為這也是負責企業ESG策略的經理人，用來做內外部環境檢視的絕佳工具。

以外部環境而言，藉由SASB框架了解國際經營環境中，同產業普遍面臨到的挑戰為何，以及從中能夠找到哪些重要案例作為學習榜樣或借鏡；以內部環境而言，客觀檢視這些議題（挑戰）是否真實存在現有組織中，進而擬定或修正ESG策略。

規範就像標準作業流程（SOP）一樣，它雖然並非唯一的標準答案，但是它提供專業經理人一個對外、對內，或者是對過去、對未來的比較基準，讓企業永續運作的管理得以動態調整。

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