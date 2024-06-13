快訊

聯準會利率連七凍 官員預期今年僅會降息一次

ESG最前線／依循國際準則 校正ESG策略

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

在諸多ESG國際規範之中，如果要快速找出特定產業ESG的重點議題，在此首推SASB。

SASB全名為：永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board），為2011年成立的國際組織。其目的在強化企業永續相關資訊「量化」的揭露方式，以便投資人更客觀地評價一家企業的ESG績效表現。目前SASB也是台灣上市櫃公司在編製永續報告書時，金管會所要求採用的準則之一。

SASB的五大框架包含：環境（Environment）、社會資本（Social Capital）、人力資本（Human Capital）、商業模式與創新（Business Model & Innovation）、領導力與公司治理（Leadership & Governance）。在每一個大類別之下，又有三至七個不等的子類別，因此既可以簡單清晰的劃分ESG領域，又能夠在各領域找到更具體的細項議題，可說兼顧廣度與深度。

以「人力資本」為例，包含三個子類別：「勞動實踐（Labor Practices）」著重在企業是否符合各種國內外工作場所的法令規範，以及企業是否與勞工團體組織維持良好關係；「員工健康與安全（Employee Health & Safety）」旨在衡量企業如何透過有系統的規劃、訓練、稽核等機制，確保員工的健康與安全；「員工敬業度、多樣性和包容性（Employee Engagement, Diversity & Inclusion）」則是評價企業是否能創造一個友善、多元、包容的工作環境。

由於SASB在子類別提供實務運作的詳細指南，當企業要擬定策略、落地執行時，也有比較具體可行的方向來依循。

除此之外，SASB提供的「Materiality Finder（各產業的重大性議題搜尋器）」，協助企業查詢自身產業在眾多ESG議題中，應該優先關注的項目為何。筆者認為這也是負責企業ESG策略的經理人，用來做內外部環境檢視的絕佳工具。

以外部環境而言，藉由SASB框架了解國際經營環境中，同產業普遍面臨到的挑戰為何，以及從中能夠找到哪些重要案例作為學習榜樣或借鏡；以內部環境而言，客觀檢視這些議題（挑戰）是否真實存在現有組織中，進而擬定或修正ESG策略。

規範就像標準作業流程（SOP）一樣，它雖然並非唯一的標準答案，但是它提供專業經理人一個對外、對內，或者是對過去、對未來的比較基準，讓企業永續運作的管理得以動態調整。

ESG

延伸閱讀

新代科技將於18日登錄興櫃 興櫃登錄價153元

台安醫院追求綠能生活 與玉山銀行簽署永續醫療合作備忘錄

萬海簽訂永續110億聯貸案 興建高雄港綠色碼頭

「China＋1」成潮流 鄭文燦籲台商：台灣是不能放的基地

相關新聞

曾捧紅一禾堂…80元義式千層蛋塔爆紅 年薪千萬烘焙職人讓法朋、陳耀訓都跟進

義式千層蛋塔在台暴紅，而重新帶起這波蛋塔熱潮的推手，就是有40年烘焙經驗的麵包師傅蔡瑞通。他是如何從水中爆破特種隊一員，一步步成為年薪千萬的烘焙職人？

全家改選 國泰未違產金分離

全家便利商店廿一日股東會改選董事，國泰金控大股東萬寶開發可望取得三席董事，引發市場關切是否有違產金分離政策？金管會主委彭...

遠東SOGO勞安 三個績優

台北市政府勞動局舉辦「台北市勞動安全獎頒獎典禮」，遠東SOGO百貨為唯一獲獎之零售服務業，斬獲「優良單位」、「職場安心」...

遠東SOGO幸福職場 薪資福利佳

遠東SOGO百貨打造幸福職場，創造業界最優的薪資與福利，在疫情趨緩後，業績回復水準，獲利直接回饋員工，更創下台灣唯一百貨...

鼎泰豐漲價平均調幅6% 食物通膨持續升溫

又有餐飲業喊漲。鼎泰豐昨（12）日宣布漲價，包括小籠包、蝦仁蛋炒飯、小菜、菜肉紅油抄手、元盅雞湯統統喊漲，其中以小菜漲幅...

科科科技上市喊卡

亞洲AI多媒體科技集團科科科技KKCompany Technologies昨（12）日宣布，無法如期在19日於台灣掛牌上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。