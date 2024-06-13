策略經營／大武山牧場營運長魏毓恆 智慧生產 壯大養蛋王國

大武山牧場即將掛牌上市，成為國內唯一「純蛋股」；光榮上市的背後，藏著一段刻骨銘心的故事，大武山第二代、營運長魏毓恆分享，唯有從絕境中發現自己的不足才能走出艱難；多家知名餐飲業包括台灣麥當勞長期採用大武山的蛋品外，國內各大通路包括全聯、7-ELEVEN、全家等，都能買到大武山的蛋。1988年出生的魏毓恆用行動來告訴大家，行行都能出狀元。

營運創新 拉高毛利率

放棄高薪的工作回到家族養雞賣蛋工作，加入大武山經營團隊後，決心走出傳統營運模式；首先，唯有自有品牌銷售才能拉高毛利率，改善產銷不平衡，決定不把蛋賣給蛋商，選擇走最難的創立自有品牌，從零開始找通路；第二步改善所有雞的飼養環境，用各項專業數據分析來養蛋。

魏毓恆2013年回到大武山牧場上班，勇敢選擇走上最艱難的自創品牌行銷策略， 2014年開始自建銷售及自有品牌通路，好不容易在2014年開始損益兩平。

可惜運氣不好，當時國內發生禽流感疫情，2015年元月，大武山雞隻被驗出禽流感為「抗體」，成為國內第一家家禽全面撲殺業者。

魏毓恆回憶，因為當時檢驗出來是「抗體」，正常雞場不用全面撲殺，魏毓恆帶著大武山團隊北上要進行申訴，都還來不及要求複驗，遠在屏東的20萬隻雞就全部被撲殺。

這場全面撲殺，對於魏毓恆及大武山都是超大災難，全面性的毀滅與難以估算的損失，營運跌到谷底後，只能忍痛轉化悲傷加快重建腳步，把握所有翻身的契機，從什麼地方跌倒、從什麼地方爬起來，深刻認清自己的飼養能力不足，所以找了日本的專家來教養如何養雞，決定導入各項專業數據分析來養蛋，專注牧場經營及蛋品行銷，終於成功闖出一片天。

導入專業 數據會說話

魏毓恆改善蛋雞飼養環境，用各項專業數據分析來養蛋，包括每天雞的餵食量、現場的氣溫、氨氣濃度等，採密閉式水簾空調、自動化集蛋及禽糞處理系統，大量減少人力成本，並降低工作人員進出攜帶病菌而造成染疫的風險，在屏東大武山腳下建立一座雞蛋科技化的養蛋王國。

大武山自有品牌「大武山牧場」，主攻中高階蛋品市場，銷售通路為台灣各大連鎖超市、量販店如家樂福等各大連鎖通路，餐飲業為麥當勞、早安美芝城、三井集團、丸龜製麵等連鎖餐廳，產品銷售通路自主掌握，擺脫傳統蛋品透過盤商銷售體系，掌握主動權，並拓展通路和多元化布局。

另外，大武山與許多知名品牌聯名合作，並持續透過廣告行銷，將品牌觸角延伸到不同世代族群，以分散市場風險。近年來增加自有品牌布局，同時增加動物福利產品線以及機能蛋的比例，提升公司品牌知名度及市場占有率。

魏毓恆進一步分析，將智慧生產及數位服務導入家禽產業鏈中，整合感測器、環控設備及網路資通訊技術，透過飼養經驗數據化及智能調控機制，完成飼養技術標準化與家禽生長模式最佳化，進而減少禽隻疫病感染、提升孵化率及飼養育成率，並使得飼養經驗藉由數據資料累積得以傳承，同時達到省工目的，解決產業缺工問題，使蛋雞產業逐漸朝向智慧化及專業化經營模式，有效提升整體產業競爭力。

大武山主要產品涵蓋鮮蛋、液蛋、溏心蛋、蛋捲等產品，鮮蛋日產量高達80萬顆以上；在屏東、台南、桃園三地設有牧場與洗選場。該公司2023年營收新台幣11.49億元，生鮮雞蛋約占79%，液蛋17%，蛋加工品及中雞銷售約占4%。

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