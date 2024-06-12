仁新新藥獲日本先驅藥品認證 有助拓展市場
生技股新藥公司仁新醫藥今天宣布，治療斯特格病變新藥獲日本先驅藥品認證；而藥華藥旗下新藥Ropeg東協再下一城，也宣布再獲馬來西亞藥證。
仁新醫藥今天宣布，子公司Belite Bio, Inc旗下針對青少年眼部斯特格病變治療的新藥LBS-008，獲日本厚生勞動省（MHLW）授予先驅藥品認證，主要加快針對嚴重疾病且尚無有效治療方式的新藥產品於日本上市核准速度，未來有助快速擴展市場。
藥華藥表示，旗下新藥已獲馬來西亞國家藥品管理局，核准用於治療真性紅血球增多症（PV），將依照規劃啟動馬來西亞上市銷售業務及行銷活動。
藥物傳輸技術開發商瑩碩生技宣布，與福建「海西新葯」簽署2項產品共同開發合約，雙方將共同參與合作標的藥物開發、生產及銷售事宜，未來上市後的銷售利潤共享。
瑩碩生技指出，海西新葯成立於2012年，是以研發為導向的新藥公司，採取學名藥與新藥雙軌並行策略。本次雙方合作開發的2項產品分別為降血脂用藥及血液科用藥，希望2年內遞交藥品註冊申請。
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