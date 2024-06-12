快訊

美股早盤大漲逾300點！Fed決策前美國通膨降溫 台積電ADR漲逾5％

明後2天南部留意午後雷陣雨 大台北飆高溫36度成火爐

貨車加速「爬樓梯」衝撞成吉思汗健身房29秒影片曝 壯男遭帶回拒警詢

仁新新藥獲日本先驅藥品認證 有助拓展市場

中央社／ 台北12日電

生技股新藥公司仁新醫藥今天宣布，治療斯特格病變新藥獲日本先驅藥品認證；而藥華藥旗下新藥Ropeg東協再下一城，也宣布再獲馬來西亞藥證。

仁新醫藥今天宣布，子公司Belite Bio, Inc旗下針對青少年眼部斯特格病變治療的新藥LBS-008，獲日本厚生勞動省（MHLW）授予先驅藥品認證，主要加快針對嚴重疾病且尚無有效治療方式的新藥產品於日本上市核准速度，未來有助快速擴展市場。

藥華藥表示，旗下新藥已獲馬來西亞國家藥品管理局，核准用於治療真性紅血球增多症（PV），將依照規劃啟動馬來西亞上市銷售業務及行銷活動。

藥物傳輸技術開發商瑩碩生技宣布，與福建「海西新葯」簽署2項產品共同開發合約，雙方將共同參與合作標的藥物開發、生產及銷售事宜，未來上市後的銷售利潤共享。

瑩碩生技指出，海西新葯成立於2012年，是以研發為導向的新藥公司，採取學名藥與新藥雙軌並行策略。本次雙方合作開發的2項產品分別為降血脂用藥及血液科用藥，希望2年內遞交藥品註冊申請。

生技股 藥華藥 馬來西亞

延伸閱讀

日本迎來首個「真夏日」 東京鐵塔八公像仍吸引觀光客排長龍

日本半導體製造設備出口 銷往大陸占比已連3季超過5成

日本手作祭華山登場 邀請日台超過200+手作品牌打造手作盛宴

日本當地政府再出招 阻拍富士山黑布上貼QR碼

相關新聞

針對台綠人事問題 台鹽今發聲明

針對台鹽綠能人事問題，台鹽12日發聲明指出，該公司為上市公司，一向重視公司治理，均依照金管會公開發行公司建立內部控制制度...

拚改建、找商辦、看好AI趨勢 今年土地市場賣破400億

住宅市場發燒，建商購地推案信心度增強，總計今年前五月上市櫃法人土地市場已賣破400億元，較去年同期翻倍成長，建商前進六都...

兩岸觀光尚未春暖花開 年底前要怎麼突破千萬人次？

我國國境大門好不容易解封，本以為能迎來觀光旅遊大爆發，但從來台觀光旅遊人次統計來看似乎仍未恢復到新冠疫情爆發前，如今兩岸觀光旅遊開放之路不順，想要迎來春暖花開之日，仍遙遙無期，面對此景我國今年來台觀光人次是否能穩定達標千萬人次？

大直損鄰案 基泰認列損失累計2.55億元

基泰建設今天召開股東會，去年基泰大直施工釀周邊民宅下陷，後續進展受關注。基泰發言人紀鈞舜表示，去年認列損失為新台幣2.2...

茂德積極獵地 砸7.4億買高雄楠梓千坪土地

台積電（2330）設廠已成為房市發展的關鍵之一，高雄楠梓區也因科技題材利多，吸引各大建商插旗。據實價登錄，今年4月成交一...

紡織股王新董座王樹文認為「這」是儒鴻下一階段的挑戰

儒鴻（1476）董事長洪鎮海12日正式退休，紡織股王進入下一個新世代。新任董事長王樹文表示，儒鴻不變的是創新、誠信經營。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。