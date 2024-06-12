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買氣旺、建商獵地信心回來了 前五月購地金額飆破450億、較去年倍增

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住宅市場發燒，建商購地推案信心度增強；據公開資訊站資訊顯示，今年前五月上市櫃法人獵地金額超過450億元，較去年同期翻倍成長；六都中又以新北市交易破百億元最旺。圖／信義全球資產公司提供
住宅市場發燒，建商購地推案信心度增強；據公開資訊站資訊顯示，今年前五月上市櫃法人獵地金額超過450億元，較去年同期翻倍成長；六都中又以新北市交易破百億元最旺。圖／信義全球資產公司提供

住宅市場發燒，建商購地推案信心度增強；據公開資訊站資訊顯示，今年前五月上市櫃法人獵地金額超過450億元，較去年同期翻倍成長；六都中又以新北市交易破百億元最旺。

信義全球資產公司總經理林三智分析，去年下半年至今，房市買氣扶搖直上，增強建商購地推案信心。此外，企業購地自建也成為今年土地市場另一股交易動能，主因企業汰舊換新、擴展需求帶動。

據公開資訊站資訊顯示，今年前五月上市櫃法人獵地金額達455億元，較去年同期206億元大增1.2倍，寫下近三年同期新高；林三智表示，去年土地市場瀰漫觀望氣氛，全年交易量僅569億元，不過今年前五月土地交易已達2023全年近八成量能，顯見建商購地信心度持續回升，其中又以亞昕（5213）集團出手最積極，今年以來已砸約42億元在新北市、台中市購地。

觀察近五年全國土地、地上權交易，以2020年的2,039億元最高，其次為2021年、2019年的1,648億元和1,609億元，2022年、2023年受政府政策壓抑，交易量能降至617億元、569億元；今年前五月、以建商為主的上市櫃法人出手轉趨積極、獵地金額達455億元，交易金額較去年同期倍增。

觀察今年前五月六都土地交易，最熱區由新北市拿下，累計交易達102億元，包括亞昕、愛山林、國泰、炎洲等建商，在林口、新莊、泰山等都有獵地足跡；林三智指出，住宅市場買氣噴發，建商購地信心轉強，但台北市大面積可開發土地已不多，緊鄰的新北市自然成為建商獵地目標。

交易量第二名為台北市，累計交易規模為85億元；第三名為台中市的74億元；林三智分析，指標建商鎖定重點重劃區積極覓地，如華固建設就重金插旗台北市、台中市的重劃區土地，各以18億元布局北士科園區745坪土地，另再加碼11億元買進台中市14期重劃區千坪土地。

此外，隨著AI、半導體等科技產業急速成長，企業購地自建企業總部、產業園區需求增加，成為另一股土地市場交易動能，包括緯創資通及緯穎科技近期就以合計20.84億元權利金，取得潭美段五小段4,406坪之地上權土地。

林三智分析，今年建商購地有三大趨勢，第一，市區土地稀缺，資金實力雄厚的開發商，將獵地目光鎖定精華地段「具改建增值潛力的商業大樓、透天店面」；第二，看好辦公市場龐大需求，建商積極尋覓可開發商辦大樓的商業土地；第三，看好AI半導體指標企業進駐，帶動區域人口紅利、推升購屋需求，「建商逐科技園區、產業聚落布局土地成顯學」。

住宅市場發燒，建商購地推案信心度增強；據公開資訊站資訊顯示，今年前五月上市櫃法人獵地金額超過450億元，較去年同期翻倍成長；六都中又以新北市交易破百億元最旺。信義全球資產公司提供
住宅市場發燒，建商購地推案信心度增強；據公開資訊站資訊顯示，今年前五月上市櫃法人獵地金額超過450億元，較去年同期翻倍成長；六都中又以新北市交易破百億元最旺。信義全球資產公司提供

建商 重劃區

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