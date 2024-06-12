搶攻新鮮人！明台產險擴大校園徵才 祭出十大福利

明台產險為日商三井住友海上集團在台灣的子公司，運用全球41個國家據點的資源，提供具有國際觀人才各種培訓計畫。今年特別擴大招募各類人才，並且提供十大福利加上夢幻福利，由總經理陳嘉文親自深入校園舉辦招募說明會，歡迎應屆畢業生踴躍報名參加面試。

明台產物保險公司人力資源部資深經理何信蓉表示，在日本一流的人才才能進入到國際產險集團，可以學習到一流金融集團的全球經營管理能力。明台產險除了由總經理定期主持國際人才培訓專班外，公司每年也提供數十名同仁出國見習計畫，其中包含1~2名至日本東京上班半年的輪調計畫，讓年輕人融入日劇場景、藉此也可學習日文。公司約1,300名員工中，包含8位日籍駐在員，今年也特別由駐在員定期舉辦日本文化交流班，讓有興趣的同仁可進一步了解日本文化。今年起針對英日文檢定合格者，在敘薪時也有額外的的津貼，希望更多國際化人才加入團隊。

何信蓉說明，明台產險先前榮獲HR Asia頒發「亞洲最佳雇主獎」肯定，公司仍然不斷創新福利，除了去年將年終獎金提升發放業界最優的標準外，今年也持續再新增生日禮金與生日假，讓員工獲得同仁祝福開心慶生。根據《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查網路聲量最高的企業福利TOP 10，其中包含優於同業的三節獎金、員工旅遊/團康補助、分紅獎金、年終獎金、彈性時間上班、優渥的薪資、固定調薪、額外團保、生日禮金／生日假、健康檢查等，這些福利都已經是明台的基本配備。

何信蓉進一步表示，根據人力銀行調查，免費供員工使用的飲料吧、零食區都是員工期待的夢幻福利，明台產險陸續換新辦公室均已納入設計，並提供視障按摩、按摩休憩區、高爾夫球推桿區等創意福利，同時每周也有三天休閒日讓同仁可以穿著休閒服裝上班。此外，主管與同仁互動也是工作愉快的重要因素，因此公司定期舉辦全員溝通大會，包含同事相處、主管互動、企業文化、工作內容、薪酬制度、績效管理共六大類的意見調查都獲得員工高度評價，歡迎無工作經驗的各科系大學畢業生報名面試加入明台。

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