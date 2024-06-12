快訊

美股早盤大漲逾300點！Fed決策前美國通膨降溫 台積電ADR漲逾5％

明後2天南部留意午後雷陣雨 大台北飆高溫36度成火爐

貨車加速「爬樓梯」衝撞成吉思汗健身房29秒影片曝 壯男遭帶回拒警詢

搶攻新鮮人！明台產險擴大校園徵才 祭出十大福利

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
明台產險定期舉辦各類幹訓班，由高階主管親自主持。圖中為明台產險總經理陳嘉文。明台產險／提供
明台產險定期舉辦各類幹訓班，由高階主管親自主持。圖中為明台產險總經理陳嘉文。明台產險／提供

明台產險為日商三井住友海上集團在台灣的子公司，運用全球41個國家據點的資源，提供具有國際觀人才各種培訓計畫。今年特別擴大招募各類人才，並且提供十大福利加上夢幻福利，由總經理陳嘉文親自深入校園舉辦招募說明會，歡迎應屆畢業生踴躍報名參加面試

明台產物保險公司人力資源部資深經理何信蓉表示，在日本一流的人才才能進入到國際產險集團，可以學習到一流金融集團的全球經營管理能力。明台產險除了由總經理定期主持國際人才培訓專班外，公司每年也提供數十名同仁出國見習計畫，其中包含1~2名至日本東京上班半年的輪調計畫，讓年輕人融入日劇場景、藉此也可學習日文。公司約1,300名員工中，包含8位日籍駐在員，今年也特別由駐在員定期舉辦日本文化交流班，讓有興趣的同仁可進一步了解日本文化。今年起針對英日文檢定合格者，在敘薪時也有額外的的津貼，希望更多國際化人才加入團隊。

何信蓉說明，明台產險先前榮獲HR Asia頒發「亞洲最佳雇主獎」肯定，公司仍然不斷創新福利，除了去年將年終獎金提升發放業界最優的標準外，今年也持續再新增生日禮金與生日假，讓員工獲得同仁祝福開心慶生。根據《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查網路聲量最高的企業福利TOP 10，其中包含優於同業的三節獎金、員工旅遊/團康補助、分紅獎金、年終獎金、彈性時間上班、優渥的薪資、固定調薪、額外團保、生日禮金／生日假、健康檢查等，這些福利都已經是明台的基本配備。

何信蓉進一步表示，根據人力銀行調查，免費供員工使用的飲料吧、零食區都是員工期待的夢幻福利，明台產險陸續換新辦公室均已納入設計，並提供視障按摩、按摩休憩區、高爾夫球推桿區等創意福利，同時每周也有三天休閒日讓同仁可以穿著休閒服裝上班。此外，主管與同仁互動也是工作愉快的重要因素，因此公司定期舉辦全員溝通大會，包含同事相處、主管互動、企業文化、工作內容、薪酬制度、績效管理共六大類的意見調查都獲得員工高度評價，歡迎無工作經驗的各科系大學畢業生報名面試加入明台。

日本 產險 面試

延伸閱讀

挑戰小鐵人再潛水種珊瑚 澎湖風櫃國小11畢業生帥爆

陳其邁憶當年敗選「連走路都被檢討」 鼓勵畢業生逆境成長

攀樹才能領畢業證書 彰化偏鄉小學喜獲畢業生捐款回報

才畢業母校就停辦 南投港源國小末代畢業生吐心聲

相關新聞

針對台綠人事問題 台鹽今發聲明

針對台鹽綠能人事問題，台鹽12日發聲明指出，該公司為上市公司，一向重視公司治理，均依照金管會公開發行公司建立內部控制制度...

拚改建、找商辦、看好AI趨勢 今年土地市場賣破400億

住宅市場發燒，建商購地推案信心度增強，總計今年前五月上市櫃法人土地市場已賣破400億元，較去年同期翻倍成長，建商前進六都...

兩岸觀光尚未春暖花開 年底前要怎麼突破千萬人次？

我國國境大門好不容易解封，本以為能迎來觀光旅遊大爆發，但從來台觀光旅遊人次統計來看似乎仍未恢復到新冠疫情爆發前，如今兩岸觀光旅遊開放之路不順，想要迎來春暖花開之日，仍遙遙無期，面對此景我國今年來台觀光人次是否能穩定達標千萬人次？

大直損鄰案 基泰認列損失累計2.55億元

基泰建設今天召開股東會，去年基泰大直施工釀周邊民宅下陷，後續進展受關注。基泰發言人紀鈞舜表示，去年認列損失為新台幣2.2...

茂德積極獵地 砸7.4億買高雄楠梓千坪土地

台積電（2330）設廠已成為房市發展的關鍵之一，高雄楠梓區也因科技題材利多，吸引各大建商插旗。據實價登錄，今年4月成交一...

紡織股王新董座王樹文認為「這」是儒鴻下一階段的挑戰

儒鴻（1476）董事長洪鎮海12日正式退休，紡織股王進入下一個新世代。新任董事長王樹文表示，儒鴻不變的是創新、誠信經營。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。