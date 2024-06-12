碳交所推出藍碳專案

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
碳交所國際碳權交易平台重大進度
碳交所國際碳權交易平台重大進度

為達成我國2050淨零排放、加速企業淨零轉型，臺灣碳權交易所今（13）日推出首個Verra碳權專案—緬甸紅樹林藍碳專案，亦為碳交所首個「自然為本」(Nature-Based)及移除類型(Carbon Dioxide Removal)專案。

碳交所表示，會員可於碳交所國際碳權交易平台查詢本專案相關資訊，自13日起可於平台上下單購買。此外，碳交所將持續推出高品質之自然碳權專案，本月底預計將推出綠碳專案，以滿足企業不同類型之碳權需求，協助產業解決一部分碳焦慮。

臺灣碳權交易所繼去年12月推出國際碳權交易平台以來，今年5月底與國際碳權核發機構Verra簽訂合作備忘錄(MOU)，今又推出首個Verra碳權專案。

碳交所表示，研究顯示，紅樹林固碳量為熱帶森林的三至五倍，因沿海濕地土壤多為厭氧環境，使有機物分解緩慢，其土壤固碳可達數百甚至數千年。此外，紅樹林主要分布於熱帶及亞熱帶國家，與當地社區發展緊密關聯，故藍碳專案通常兼具永續發展及生物多樣性多項共同效益，常被國際碳權市場視為高品質之專案類型。

緬甸擁有全世界紅樹林面積4.4%，是全球紅樹林面積第八大的國家，然而，該國目前僅3%的紅樹林位於保護區內，導致紅樹林迅速退化及流失。

碳交所這次上架的緬甸紅樹林藍碳專案，透過社區紅樹林復育及種植，除減碳效益外，亦達成九項聯合國永續發展目標，包含提供當地村民工作、豐富漁業及林業資源、提供社區基礎建設、減少沿海地區自然災害侵襲等，改善當地生計、增進生物多樣性，進而促進社區的永續發展。

根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）報告，碳移除在實現全球氣候目標方面扮演著關鍵角色。許多國際大廠已提出淨零承諾並投入碳移除解決方案，例如，Apple承諾在2030年實現整體碳足跡的碳中和。

碳交所強調，我國許多產業在國際供應鏈中占有重要地位，未來產品的發展趨勢將結合科技、生活和永續等要素，企業除考量國際大廠的要求外，還應該及早布局，以協助企業實現淨零轉型過度期。

碳權交易所 紅樹林 緬甸

延伸閱讀

屏東新龍社區漁村活化有自信 競爭全國金牌農村

全國緝毒專案查獲破萬支毒彩虹菸 卓榮泰：不放棄任何緝毒方式

新竹棒球場採樣土壤沒下文？ 市府：已將取樣土壤送交美方檢測

花蓮南華社區水力發電 改造舊涼亭成防災緊急充電站

相關新聞

全家改選 國泰未違產金分離

全家便利商店廿一日股東會改選董事，國泰金控大股東萬寶開發可望取得三席董事，引發市場關切是否有違產金分離政策？金管會主委彭...

碳交所推出藍碳專案

為達成我國2050淨零排放、加速企業淨零轉型，臺灣碳權交易所今（13）日推出首個Verra碳權專案—緬甸紅樹林藍碳專案，...

股神巴菲特最愛牛排館Smith & Wollensky 插旗台中七期

股神巴菲特最愛牛排館Smith & Wollensky插旗台中七期，新餐廳進駐「CBD時代廣場」34樓，躋下台中老牌牛排...

針對台綠人事問題 台鹽今發聲明

針對台鹽綠能人事問題，台鹽12日發聲明指出，該公司為上市公司，一向重視公司治理，均依照金管會公開發行公司建立內部控制制度...

拚改建、找商辦、看好AI趨勢 今年土地市場賣破400億

住宅市場發燒，建商購地推案信心度增強，總計今年前五月上市櫃法人土地市場已賣破400億元，較去年同期翻倍成長，建商前進六都...

兩岸觀光尚未春暖花開 年底前要怎麼突破千萬人次？

我國國境大門好不容易解封，本以為能迎來觀光旅遊大爆發，但從來台觀光旅遊人次統計來看似乎仍未恢復到新冠疫情爆發前，如今兩岸觀光旅遊開放之路不順，想要迎來春暖花開之日，仍遙遙無期，面對此景我國今年來台觀光人次是否能穩定達標千萬人次？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。