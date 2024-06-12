因應未來營運需求 和泰興業大金空調興建北部物流中心

和泰興業代理大金空調超過32年，營業額持續成長，倉儲物流需求增加，為因應未來營運需求，和泰興業選定桃園沙崙產業園區興建大金空調物流中心，於12日舉行動土典禮，由和泰大金董事長蘇一仲、總經理王玄郎率公司一級主管以及本案建築師李俊仁出席典禮，桃園市政府經濟發展局局長張誠、地政局副局長高鈺焜等蒞臨祝賀。

蘇一仲表示：「感謝消費者對大金空調的高品質、高能效及高服務的肯定與支持，讓我們一路成長茁壯，從No one成為No. 1。大金空調將持續在直膨空調系統、冰水系統、冷凍冷藏、IAQ室內空氣品質四大領域，以智慧控制、高效節能、潔淨舒適三大產品主軸，提供一站式滿足的全方位服務。為了因應完整產品線營運需求，和泰興業選定桃園沙崙產業園區興建大金空調的北部物流中心。」

桃園沙崙產業園區位於桃園市大園區，鄰近港口與交流道，交通位置便利，成為和泰興業選址關鍵。此建案預計規劃為三期興建，以因應和泰興業營業額成長之倉儲需求，第一期預計投資新台幣6.2億元興建平面倉儲，本案預計2025年底興建完成，正式啟用後，將成為大金空調北部物流中心，提供大金空調客戶更穩定及更高效的服務；未來將持續投資，整合營業、維修服務及倉儲物流提供一條龍服務。

此建物將採用大金空調高效率節能設備及智能控制系統，亦規劃多項節能環保與自然共生等，例如設置太陽能發電面板、大量植栽綠化、省水及回收設置、節能照明設計、及環保建材等，呼應桃園市政府推動沙崙園區低碳綠能政策，實踐和泰大金環境永續理念。

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