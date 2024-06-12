看好軌道經濟 華建砸14.8億買苗栗逾3700坪土地

華建（2530）12日公告，以總價約14.8億元，買下苗栗縣後龍鎮龍富段557、559地號等2筆土地，合計土地面積約3,712.13坪，交易人為2位自然人。華建表示，公司現階段選地原則以軌道經濟以及有科技園區效應為主，會購入此地也是看好未來性。

華建表示，此次購置土地未來將興建住宅，惟購地、簽約、設計規劃及請照等都需要一定的時間，所以具體推案時間尚未定，現階段仍會按照既有的土地做規劃。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，不少建商看好二線地帶發展潛力，尤其如今比價效益高，容易推升房市熱度，因此會在還在相對低檔的地帶購地，如建商一哥寶佳就常見此舉，或許也引起其他建商跟進。

陳炳辰指出，以苗栗房市來說，頭份與竹南預售來到3、4字頭，但其他地段還有相對親民、更低的價碼，若是鄰近高鐵站，也可以與台中、新竹等生活圈有連結性，形成軌道房市概念圈，此外，近年科技大廠擴廠強勁，未來若被知名產業相中，更如同中頭彩，因此不失為出手因素，如今土地購入亦有面積大、搶佔先機插旗、價格cp值高，遂演此勢。

商仲業者指出，今年市場轉熱，建商購地明顯回溫，觀察現階段建商評估土地大多以科技園區、產業聚落、交通建設為主，主要就是看好看好AI半導體指標企業進駐帶動區域人口紅利、推升購屋需求。

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