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萬海簽訂永續110億聯貸案 興建高雄港綠色碼頭

中央社／ 台北12日電

萬海今天宣布，與兆豐銀行簽訂ESG永續連結110億元聯貸案，聯貸案資金超額認購達1.22倍，萬海將用於投資興建高雄港第5貨櫃中心碼頭及櫃場建設，預計2026年逐步完成並投入營運。

萬海航運今天透過新聞稿宣布，與兆豐銀行簽訂ESG永續連結的新台幣110億元聯合授信案，由兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行，並邀請第一銀行、土地銀行及台灣銀行共同參與，兆豐銀行將ESG（環境、社會及治理）指標納入授信條件，今天完成簽約。

萬海說明，萬海自2023年起在高雄港第5貨櫃中心第79、80、81號碼頭進行大規模建設，打造綠色智慧碼頭，預計2026年逐步完成並投入營運，整體作業面積將提升至目前的兩倍，未來作業量可達200萬TEU（20呎櫃），進一步增強萬海航運的運營效率和競爭力。

萬海近年來持續進行硬體設備的升級，提高營運績效外，也降低對環境的衝擊，減少碳排量。萬海表示，引進大量新世代節能船，提升船舶效能，建構環保且安全的船隊。至2023年止，萬海全船隊平均船齡僅有8.73年，遠低於業界平均船齡的14.2年。截至2023年，萬海已較2008年的基準年減少約48%的碳排放強度。

兆豐銀行 碼頭 萬海

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