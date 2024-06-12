萬海簽訂永續110億聯貸案 興建高雄港綠色碼頭
萬海今天宣布，與兆豐銀行簽訂ESG永續連結110億元聯貸案，聯貸案資金超額認購達1.22倍，萬海將用於投資興建高雄港第5貨櫃中心碼頭及櫃場建設，預計2026年逐步完成並投入營運。
萬海航運今天透過新聞稿宣布，與兆豐銀行簽訂ESG永續連結的新台幣110億元聯合授信案，由兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行，並邀請第一銀行、土地銀行及台灣銀行共同參與，兆豐銀行將ESG（環境、社會及治理）指標納入授信條件，今天完成簽約。
萬海說明，萬海自2023年起在高雄港第5貨櫃中心第79、80、81號碼頭進行大規模建設，打造綠色智慧碼頭，預計2026年逐步完成並投入營運，整體作業面積將提升至目前的兩倍，未來作業量可達200萬TEU（20呎櫃），進一步增強萬海航運的運營效率和競爭力。
萬海近年來持續進行硬體設備的升級，提高營運績效外，也降低對環境的衝擊，減少碳排量。萬海表示，引進大量新世代節能船，提升船舶效能，建構環保且安全的船隊。至2023年止，萬海全船隊平均船齡僅有8.73年，遠低於業界平均船齡的14.2年。截至2023年，萬海已較2008年的基準年減少約48%的碳排放強度。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 獨／新青安貸款戶將要簽切結書 土銀19日召八大行庫聚焦三議題
▪ 新青安受質疑炒房 次長阮清華：財政部已注意、會積極處理
▪ 新竹囤房稅2.0上路 7萬戶受惠減稅、空屋囤房將課高稅
▪ 看好軌道經濟 華建砸14.8億買苗栗逾3700坪土地
▪ 茂德積極獵地 砸7.4億買高雄楠梓千坪土地
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言