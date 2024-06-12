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拚改建、找商辦、看好AI趨勢 今年土地市場賣破400億

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
信義房屋指出，今年建商購地可歸納出三項交易趨勢，其中包括：看好AI半導體指標企業進駐帶動區域人口紅利、推升購屋需求。圖為日前因輝達題材而備受矚目的「潤泰玉成辦公大樓」示意圖。圖／潤泰新提供
信義房屋指出，今年建商購地可歸納出三項交易趨勢，其中包括：看好AI半導體指標企業進駐帶動區域人口紅利、推升購屋需求。圖為日前因輝達題材而備受矚目的「潤泰玉成辦公大樓」示意圖。圖／潤泰新提供

住宅市場發燒，建商購地推案信心度增強，總計今年前五月上市櫃法人土地市場已賣破400億元，較去年同期翻倍成長，建商前進六都積極搶地，又以新北市交易最旺，信義全球資產公司專家觀察，除建商購地推案外，企業購地自建也成為今年土地市場另一股交易動能。

據信義全球資產公司統計，今年1月至5月上市櫃法人於全台共砸下455億元購置土地及地上權，較去年同期漲幅達121%。信義全球資產公司總經理林三智分析，去年土地市場瀰漫觀望氣氛，全年交易量僅569億元，對比今年前五月土地交易已達2023全年近八成交易量，顯見建商購地信心度持續回升，又以亞昕出手最為積極，今年已投資共42億元於新北、台中購地。

觀察土地交易活動分布，最熱區由新北市拿下，累計交易達102億元，包括亞昕、愛山林、國泰、炎洲等建商，於林口、新莊、泰山等都有獵地足跡，總經理林三智說明，住宅市場買氣噴發，建商購地信心轉強，但台北市可開發大面積基地已不多，鄰近的新北市自然成為建商下手目標。

交易量第二名縣市為台北市，累計交易規模為85億元；第三名為台中市，累計交易規模為74億元。總經理林三智分析，指標建商鎖定重點重劃區積極覓地，華固建設就重金插旗台北、台中重劃區土地，以18億元布局北士科園區745坪土地，再加碼11億元買進台中14期重劃區千坪土地。

此外，隨著AI、半導體等科技產業急速成長，企業購地自建企業總部、產業園區需求增加，成為另一股土地市場交易動能，包括緯創資通及緯穎科技近期就以共20.84億元權利金取得潭美段五小段4,406坪土地地上權。

觀察今年建商購地可歸納出三項交易趨勢，其一，市區土地稀缺，資金實力雄厚的開發商，會持續進場評估精華地段具改建增值潛力的商業大樓、透天店面；其二，看好辦公市場成長，建商積極尋覓可開發辦公大樓的商業土地；其三，看好AI半導體指標企業進駐帶動區域人口紅利、推升購屋需求，建商逐科技園區、產業聚落布局土地成顯學。

住宅市場發燒，建商購地推案信心度增強，總計今年前五月上市櫃法人土地市場已賣破400億元。圖／信義房屋提供
住宅市場發燒，建商購地推案信心度增強，總計今年前五月上市櫃法人土地市場已賣破400億元。圖／信義房屋提供

建商 重劃區

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