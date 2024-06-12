台船6.2億元訂單入手 獲2艘100噸級巡緝艇建造案
台船今天宣布，台船經財政部關務署基隆關正式公告，取得2艘100噸級巡緝艇建造案，全案總金額新台幣6億2100萬元，預計於民國116年交付。
為逐年汰換老舊巡緝艇，行政院先後於108年及111年核定「海關巡緝艇汰舊換新計畫（2020-2023年）」和「海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫（2023-2027年）」，以提升查緝效能、提高執勤安全性並維護海洋生態與資源。
台船今天透過訊息說明，「海關巡緝艇汰舊換新計畫（2020-2023年）」規劃新建4艘100噸級巡緝艇，該案由台船公司於109年承造，並在111年及112年陸續交付完畢；本次台船得標的「2艘100噸級巡緝艇建造案」屬第二期計畫，範圍除建造案及交船後2年的保固保養外，尚包含保固期滿後6年的定期保養作業。
台船強調，已建立保固保養平台，為國內各型公務艦艇做好造修合一準備，可有效執行交船後相關保固或保養工作。
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