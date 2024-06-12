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大直損鄰案 基泰認列損失累計2.55億元

中央社／ 台北12日電
「基泰大直」建案施工不當，造成連續壁斷裂、工地塌陷。圖／聯合報系資料照 林孟潔
「基泰大直」建案施工不當，造成連續壁斷裂、工地塌陷。圖／聯合報系資料照 林孟潔

基泰建設今天召開股東會，去年基泰大直施工釀周邊民宅下陷，後續進展受關注。基泰發言人紀鈞舜表示，去年認列損失為新台幣2.27億元，今年第1季追加損失0.28億元，現仍為停工狀態。

他提到，基泰目前手上4個建案全都完銷，而今年主要營收動能建案「基泰建中」已完工交屋中。投資人關注「基泰忠孝」尚未過戶，紀鈞舜表示，要認列營收，必須等過戶點交，最快今年底完成。

基泰今天股東會不開放媒體入場，僅發言人紀鈞舜會後受訪。

基泰大直建案去年興建時導致鄰房傾倒，目前仍停工中。台北市政府以公辦都更專案，協助大直傾斜民宅東側與南側鄰地更新重建，對此紀鈞舜說，基泰並無參與，不過對於拆除的25戶，有3年的租金補貼，未來不排除任何合作的可能性。

談到基泰近期展望，包括基泰磺溪、基泰碧湖、基泰大安、象山主人已全部完銷，未來過戶與點交後將挹注營收；至於今年營收來源有萬華的基泰建中，總銷約4億元，已完工交屋中，將陸續認列。

此外，去年10月基泰建設公告，以交易總額125億元，售出位於台北市忠孝西路一段的基泰忠孝大樓，但目前尚未過戶，無法挹注營收。紀鈞舜說，因金額大，買方有洽談貸款，要認列營收，最快在今年底、最慢明年完成過戶點交。

基泰建設 建案 營收 股東會

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