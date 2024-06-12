信義房屋攜手「居家整聊師」 教你輕鬆斷捨離

人是情感的動物，許多在家中放置已久的物品，令人無法割捨的都是物品背後的意義，然而這些深具情感價值的物品累積到最後，卻有人把它囤積為家居空間乃至人生的累贅。這時候就需要「居家整聊師」的幫忙了！信義房屋自製PODCAST「房屋聽信義」請到居家整聊室共同創辦人黃恩頡Angie，在節目上公開居家整聊師的工作內容、並分享斷捨離的實用步驟，及教你簡易診斷自己是否需要斷捨離，讓每一個人的家居空間都能更舒適美好。

黃恩頡首先先解開大家對於「居家整聊師」這個職業的疑惑：「居家整聊師」就包含「整」理與「聊」天兩個部分，因為協助客戶整理須因應主人的空間需求，透過聊天、傾聽的方式，了解客戶及其同住者的生活需求與習慣，以此為根據，才開始進行整理，才會是較符合客戶空間需求的服務。

她也以服務的經驗分析現代人難以斷捨離的原因：她認為台灣人很實際、念舊，花高價的物品丟掉很可惜、親朋好友送的禮物，丟掉可能有歉疚感，在這些感性面的因素，如果只用理性面整理的目的在服務客戶，很難真正令客戶下定決心斷捨離，所以整聊師若透過聊聊與傾聽，就可以更以物品主人的角度去思考，也才能最符合客戶的空間需求。

節目中，黃恩頡公開了居家整聊師的整理核心五步驟，分別是：下架、分類、篩選、配置、上架。她建議，如果要開始整理，首先將每個櫃子的物品全部拿出來；然後是分類，分類後就可以掌握每項物品的數量；再開始進行篩選，篩選同類型的商品，效率會相對高，另外她也提到，因每個人對於分類的邏輯都不太一樣，沒有固定標準，只要符合個人習慣即可；都做完這些步驟之後，篩選後要留下來的物品，再按照生活的需求，進行空間配置空間及上架歸位。

但黃恩頡也強調，並不是每一個人都需要進行斷捨離，或找整聊師協助整理空間。她提供一個簡單的判斷標準：如果待在這個空間中覺得舒適、有安全感，那麼可能就不需要整理師的介入，反之，若感覺這個空間已經不再舒服，又或者是生活型態上的大幅度改變，像是新婚、新生兒降臨，或是搬家，這種劇烈的改變所帶來對物品及空間的不安全感，就可以考慮找居家整聊師來「聊聊」。

她分享曾有一個客戶想要出售房子，但總是會以「沒時間、沒力氣」等理由延緩整理，也因為家裡太亂，不好意思開放有意願的買家看屋，房仲因此建議客戶請整聊師進行打包服務，畢竟房子出售後現有的物品還是得搬到新家，若能提前斷捨離，搬家就會相對省錢又省力。

居家整聊室與信義房屋旗下平台信義居家合作，只要到信義居家官網或APP選擇整理收納服務，就可以預約「居家整聊師」專業又有溫度的服務，並和整聊師一起探索自己與家人在居住生活上更舒適的可能。房屋聽信義：（https://podcasts.apple.com/tw/podcast/ep27-%E6%95%B4%E8%81%8A%E5%B8%AB%E4%B8%8D%E5%8F%AA%E6%95%B4%E7%90%86%E6%94%B6%E7%B4%8D-%E9%80%8F%E9%81%8E%E8%81%8A%E5%A4%A9%E6%A2%B3%E7%90%86%E4%BA%BA%E7%94%9F%E7%9A%84%E6%96%B7%E6%8D%A8%E9%9B%A2-%E9%82%84%E7%B5%A6%E4%BD%A0%E7%90%86%E6%83%B3%E7%9A%84%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9D%A2%E8%B2%8C-ft-%E6%95%B4%E8%81%8A%E5%B8%ABangie%E5%AE%89%E5%B1%85/id1630353466?i=1000656333914&utm_source=pr_news&utm_medium=referral&utm_campaign=sinyipodcast&utm_term=S3EP27）

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