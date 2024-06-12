絲織廠光明出售南港不動產 估處分利益2.51億元
宜進集團旗下絲織廠光明今天公告，董事會決議處分位在台北市南港區成功路一段的不動產予金田餐飲公司，包括土地約132.07坪，建物約923.51坪（含車位112.89坪），總交易金額新台幣5.96億元。
光明預計可獲處分利益約2.51億元，依光明最新股本4.04億元換算，每股獲利貢獻度約達6.2元。不過光明強調，實際處分利益尚待清繳相關稅捐及費用後始可確認。取得資金將用來償還銀行借款及充實營運資金。
光明去年11月通過將桃園市觀音區的土地、地上建物及相關附屬設備出售給東齊染整公司，出售金額19.85億元，換算處分利益17.37億元。
此外，光明今年5月通過將新北市汐止區土地、建物出售給鑫傳國際多媒體科技公司，交易金額1.09億元，預計處分利益1059萬元。
宜進集團近年轉型當包租公，在汐止、南港一帶取得不少投資性不動產，除了出租，視情況出售以獲利了結。
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