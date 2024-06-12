影／5G、AR 助攻觀光！台灣大與高雄輕軌 導入 AR 旅客體感互動

台灣大哥大（3045）與交通部、高雄市政府、高雄捷運公司共同推動「5G Smart Train FRMCS計畫」（未來鐵道行動通訊系統），於高雄輕軌導入5G SA（獨立架構）專網，打造全台第一個5G智慧軌道應用整合平台。

台灣大指出，憑藉著高傳輸速度、低延遲與大容量優勢，將軌道通訊、資料、應用進行整合，打造全台第一個5G智慧軌道應用整合平台。

台灣大表示，打造五大垂直場域應用，包含5G TaaS （Transportation as a Service） 交通整合應用平台、AI行車軌道事前偵測與即時告警服務、月台AI人流環境偵測與管理服務、票卡收費逃漏檢測與辨識服務、AR旅客體感互動與城市觀光導覽服務。

其中，觀察高雄輕軌觀光人潮最多的五站點C10光榮碼頭站至C14 哈瑪星站，是高雄主要觀光軸線之一，台灣大表示，導入「AR 旅客體感互動與城市觀光導覽服務」，輕軌車廂玻璃搭載嵌入式OLED 透明廣告魔術屏，提供定點周邊的景點導覽，乘客可以直接使用自身手機裝置，掃描魔術屏幕上的QRcode，操作體驗AR互動小遊戲。經實測導入兩個月已累計上萬人體驗，並於定期更換新的AR景點導覽，帶動地方觀光發展。