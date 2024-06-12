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茂德積極獵地 砸7.4億買高雄楠梓千坪土地

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
高雄房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
高雄房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台積電（2330）設廠已成為房市發展的關鍵之一，高雄楠梓區也因科技題材利多，吸引各大建商插旗。據實價登錄，今年4月成交一筆楠梓區藍田西段1,065.4坪土地，總價7.45億元，換算單價約70萬元，創下藍田西段土地實價新高。經查謄本，買方為張姓自然人，比對後應為茂德機構總裁張高祥。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該土地位處高雄大學特區，周邊若惟大樓型物件，屋齡10年內新古屋行情約2字頭，新案行情已見3~4字頭，而若是屋齡較新的透天物件，總價帶約3500萬元左右，區域內鄰近高雄大學、藍田公園、楠梓足球場等，周邊休憩機能頗佳，惟以單純住宅環境為主，較欠缺捷運、商業機能。

今年以來房市買氣火熱，也讓不少建商積極獵地補土地庫存，茂德建設除了在高雄楠梓高大特區買地外，去年到今年也陸續在新莊副都心購置土地。

觀察茂德建設在高雄布局，2022年首次進軍高雄，在高大特區買下1,345坪土地，該地去年底推出預售案「高大之森」，總戶數362，據實價登錄，共有266筆成交資料，成交單價在3到4字頭左右，總價落在1200萬元左右，其中成交最高單價為43.5萬元，該戶為頂樓戶，並備註含家電及禮券費，為目前楠梓預售案最高成交價。

賴志昶指出，推測茂德建設在高大特區的預售推試水溫後，發現銷況不錯，因此再度購入該塊土地，此外，觀察近期實價成交行情，該區域土地單價已達6~7字頭，以去年成交單價約5字頭相比，已有1成以上漲幅，而此筆成交單價達7字頭，也創下藍田西段土地實價新高，主因是由於重劃區內素地頗多，區域未來可開發性大，前景可期，因此土地價位有看漲空間。

實價登錄 建商

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