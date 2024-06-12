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聲寶陳盛沺：爭取品牌冰箱代工訂單 攻日本市場

中央社／ 桃園12日電

老牌家電聲寶公司總裁陳盛沺今天表示，因日本冰箱品牌多在東南亞工廠生產，本土幾乎沒做冰箱，期盼能為日品牌代工並銷往日本。

聲寶今天舉行股東會，陳盛沺會後與記者說明今年展望，由於桃園廠冰箱產線今年底前將全數移到台南廠，廠區將完整提供物流園區使用，尤其東元、大同都已不生產冰箱，聲寶既可力拚台灣冰箱內銷市場，也可爭取日本市場商機。

陳盛沺提醒，家電舊了還是要買新的，就像家中用電很大一部分來自空調，若用舊機種恐怕用電更貴，政府推節能家電補助，就是鼓勵大家換新家電省電。

聲寶關係企業瑞智成立35週年，生產近3億顆壓縮機，銷售全球，陳盛沺認為，除生產壓縮機也應該做空調，但仍以台灣市場為主，避免和下游的空調客戶競爭；瑞智空調內銷仍與聲寶合作，但比聲寶的空調便宜約10%，瑞智去年空調做1萬台，今年盼提升至2萬台。

瑞智說明，去年壓縮機銷售1550萬顆，今年目標2000萬顆，內部目標年增20%，明年2500萬顆，若今年營運順利，將有機會超過2021年的2020萬顆紀錄。

陳盛沺強調，瑞智成立35週年是轉捩點，產能要擴充，明年才能成長，除擴充中國產能，台灣增加人力，埃及廠也從200萬顆壓縮機做起，不但可外銷歐洲，也可掌握非洲市場。

他表示，埃及人口多，雖然消費力不夠強，但仍會慢慢提升，除布局埃及之外，也與印度當地企業商談建廠事宜，可望簽定資訊合作備忘錄，以因應中國之外、偏美的客戶需求，像很多歐洲客戶對埃及設廠，前進印度都很高興。

另外，瑞智在中國江西有500畝土地，規劃先擴廠，投資1000萬美元，增加200萬顆壓縮機的年產能。

聲寶桃園總部原址改建物流園區，第1期A區預計今年底完工，已有一家科技大廠預約，明年第1、2季會有現金流進來；除物流園區之外，聲寶旗下的東源物流公司在現有的運送、倉儲物流之外，盼擴大家電安裝業務。

聲寶力推橘青春樂齡宅，除土城自有土地興建之外，2023年第4季標得台南安平土地的地上權，蓋橘青春安平館，先鎖定高端客戶，將來再做平價樂齡宅。

冰箱 瑞智 聲寶

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